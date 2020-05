Kinderboek over tewerkstelling in Duitsland

Aangrijpend en indrukwekkend is het wat Arie Schelling meemaakt in de oorlogsjaren. Jannie Koetsier-Schokker vertelt in ”Onraad!” zijn verhaal. In 1943 wordt Arie samen met neef Leen tewerkgesteld in Duitsland. In een wapenfabriek moeten ze onder zware omstandigheden hun werk doen. Trouw lezen ze in de Bijbel, hun enig houvast in deze ellende. Veel jongens krijgen door de slechte hygiëne difterie, een ziekte waaraan de meesten overlijden. Arie wordt net op tijd overgeplaatst en krijgt wél een goede behandeling in een Duits ziekenhuis. Zijn genezing is voor hem een groot wonder: waarom hij wel en anderen niet? Om aan te sterken mag hij een halfjaar naar huis, maar tot het einde van de oorlog blijven spanning, onrust en angstige ogenblikken zijn leven bepalen.

Bijzonder als we opeens midden in het boek foto’s tegenkomen van de jonge Arie en neef Leen. Het maakt dat het verhaal heel dichtbij komt: dit is allemaal écht gebeurd. Je zou als lezer ook wel willen weten hoe het boek tot stand is gekomen: heeft de schrijfster uitgebreid met Arie gesproken, leeft hij nog, heeft hij er zelf wat over opgeschreven? Het verhaal wordt chronologisch verteld, een duidelijke compositie ontbreekt en dit maakt het verhaal soms wat opsommerig. Het overlijden van Leen –met wie Arie een diepe, ook geestelijke band had– wordt haast terloops gemeld op de laatste bladzijde: dit had wel meer uitgewerkt mogen worden. Met dit boek laat de schrijfster zien hoe waardevol het is om verhalen van ooggetuigen op te schrijven en door te geven aan nieuwe generaties.

Boekgegevens

Onraad!, Jannie Koetsier-Schokker; uitg. De Banier, 125 blz.; € 14,95