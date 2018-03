Kinderboek over opgroeien bij een Pakistaanse stenenfabriek

Een steenfabriek in Pakistan. Eindeloze rijen stenen die in de zon liggen te drogen. En elke dag duizend stenen die af moeten. Dat is hard werken voor de vader en moeder van Farah. En natuurlijk probeert Farah –nog maar 9 jaar oud– mee te helpen. Het is stevige problematiek die je tegemoet komt uit het boek ”Farah krijgt een toekomst”.

Bijzonder hoe de auteur, die zelf nauw betrokken is bij de zending, dit op een voor kinderen behapbare manier vertelt. Over Farah, die het terrein van de steenfabriek nauwelijks afkomt maar daar met andere kinderen toch fijn in de modder speelt. Over haar zusje Sajida –6 jaar–, dat een snoepje krijgt maar niet weet wat het is. Het contrast met de levens van kinderen hier in Nederland springt naar voren en zet aan het denken.

Uit het verhaal blijkt hoe belangrijk het is om te kunnen lezen. Om zelf de Bijbelse verhalen te kunnen lezen, om niet bedrogen te worden door een baas die je schuld elke keer hoger maakt. Als Farahs vader bij een andere fabriek gaat werken en zij naar school kan, biedt dat perspectief. Maar de auteur laat ook zien hoe de levens van deze uitgebuite mensen perspectief krijgen door de verhalen over Jezus, omdat Hij echte vrede kan geven. Dat komt duidelijk naar voren rond het sterven van Farahs moeder. Het boek eindigt vrij abrupt: eigenlijk wil je als lezer nog weten hoe Farah het verlies van haar moeder verwerkt. Een prachtig, invoelend, maar ook confronterend boek over christenen die leven aan de onderkant van de samenleving.

Boekgegevens

Farah krijgt een toekomst, Alie Buijert; uitg. Den Hertog (i.s.m. JBGG), Houten, 2018; ISBN 978 90 331 2877 6; 119 blz.; € 9,90.