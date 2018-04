Kinderboek over Koningsdag in serie Jens en Jolien

”Hiep hoi, Koningsdag!” is het vierde deel over de tweeling Jens en Jolien. Vorig jaar kozen leerlingen van christelijke basisscholen het eerste deel, ”1 april!”, als winnaar van de Eigenwijsprijs.

De boeken in deze serie van Janny den Besten zijn soepel geschreven, met veel korte dialogen en herkenbare gebeurtenissen. Daarnaast voegt de schrijfster een flinke dosis humor toe. Jens doet mee aan een skelterwedstrijd en wil zich daarbij verkleden als soldaat. Maar hoe krijgt hij genoeg geld bijelkaar om een soldatenpak te kopen? Gelukkig is de tweeling creatief. Via een modderrace, een vlaggenservice en het weghalen van onkruid verdienen ze al snel een aardig bedrag. Zou het genoeg zijn voor een soldatenpak? Jens wint inderdaad een prijs. Al is het niet de prijs waarop hij had gehoopt.

Hiep hoi Koningsdag!, Janny den Besten; uitg. De Banier, Apeldoorn, 2018; ISBN 978 94 029 0636 3; 125 blz.; € 10.95.