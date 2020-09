Kinderboek over kleurrijke jongen

Mariëlle Oussoren-Buys

Ties is een bijzondere jongen. Zou hij je buurjongen zijn, dan vond je hem waarschijnlijk brutaal en onaangepast. Maar in het wervelende boek ”Gozert” van Pieter Koolwijk zie je dat anders. Ties deelt zijn leven met z’n onzichtbare vriend Gozert. Ties’ wereld is veel kleurrijker met hem. Ze beleven een spannende diefstal in een museum en redden kinderen. Die avonturen zijn levensecht, maar de werkelijkheid blijkt anders te zijn: Ties gaat er in het museum met een vaas vandoor en krijgt huisarrest als hij het hek van een kinderdagverblijf openzet.

Het boek zit vol humor en lichtheid, maar is tegelijk heel serieus. Het zet je onvermijdelijk aan het denken over hoe we omgaan met kinderen die anders zijn dan anderen. Als Ties’ ouders het niet meer aankunnen, wordt Ties opgenomen in Huize Hoopvol. Daar gaan de belevenissen van Ties en Gozert gewoon door, tot een medebewoonster Ties de ”zombie-afdeling” met zware gevallen laat zien. Zó wil Ties niet worden en dat zorgt voor een omslag. Als later duidelijk wordt dat Gozert iets met Ties’ overleden broertje te maken heeft (wat iets paranormaal aandoet), staan Ties’ ouders positiever tegenover het onzichtbare vriendje. Als je het boek leest als parabel van het echte leven, dan is het slot misschien niet heel realistisch – maar zie je het als verhaal, dan klopt het.

Al met al is het een boek met veel plussen en wat minnen. Met wat begeleiding kan een kind zeker genieten van dit boek – en wie weet is het aanleiding tot een gesprek.

Gozert, Pieter Koolwijk; uitg. Lemniscaat, 253 blz.; € 14,95