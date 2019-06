Kinderboek over een broertje met autisme

Een prijs winnen. Dat lijkt Max geweldig. Dan moet je wel ergens heel erg goed in zijn. Daan, zijn broer, is dat – en wint een zwemwedstrijd.

Anja Adams laat in ”Zilver voor Max” zien hoe het is om een broer met autisme te hebben. We lezen over Daan uit het perspectief van broer Max, die van alles beleeft met duiven, met zijn hond Bello Pluto en gewone alledaagse dingen thuis.

Voor Daan moet precies duidelijk zijn wat hij moet doen, want Daan heeft autisme. Daan kan soms heel boos en dwingend zijn en Max weet niet altijd hoe dat komt en wat hij eraan doen kan. Soms gaat Max naar de brusjesdag, waar hij met andere kinderen en een mevrouw praat over hoe het is om een broer of zus met autisme te hebben.

Dit boek verscheen in samenwerking met de vereniging Helpende Handen, die de belangen behartigt van mensen met een beperking. Het boek sluit af met een informatief gedeelte. Kinderen met autisme zijn allemaal verschillend, schrijft consulent Inge van Hell-van Dijke. Ze benoemt eigenschappen die –haast terloops– ook in het verhaal zijn langsgekomen: behoefte aan duidelijkheid, prikkelgevoeligheid, onzekerheid in sociale situaties.

Uiteindelijk overheerst het positieve in de relatie van Daan en Max en hebben ze samen ook leuke momenten. Het levert Max zelfs een prijs op. ”Zilver voor Max” is een mooi boekje voor kinderen vanaf 7 jaar. Op een speelse manier kan het begrip voor en gespreksstof over autisme opleveren.

Zilver voor Max, Anja Adams; uitg. Den Hertog (in samenwerking met Helpende Handen), 61 blz.; € 8,90