”Kevins krokodil”: prentenboek voor kinderen die voor het eerst naar school gaan

In ”Kevins krokodil” van Bette Westera en Barbara de Wolf gaat Kevin voor het eerst naar school. De nogal potige juf –alleen haar handen zijn in beeld– zet Kevin met een zwaai op zijn stoel. „Helpen jullie hem een beetje vandaag?” vraagt ze de klas. Iedereen deinst terug. Voor de enorme krokodil die je ziet als je de pagina uitklapt?

Die krokodil, anders dan de rest geschetst met wasco, helpt Kevin. „Kijk toch uit! Ik ben er ook nog!” schreeuwt hij als Kevin omver wordt gelopen. De kinderen –die de krokodil niet lijken op te merken– vragen meteen of Kevin met hen meespeelt. Aan het eind van de dag blijkt, en dat is een grappige wending, dat Kevins moeder ook wel een krokodil kan gebruiken.

Het idee is mooi uitgewerkt, maar voor jonge kinderen is zo’n fantasiekrokodil nog best ingewikkeld.

Boekgegevens

Kevins krokodil, Bette Westera en Barbara de Wolk (ill.); uitg. Luitingh-Sijthoff, Amsterdam, 2018; ISBN 978 90 245 7943 3; 32 blz.; € 14,99.