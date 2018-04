Kees Vuyk wint Socratesbeker voor beste filosofieboek

Filosoof Kees Vuyk de Socratesbeker heeft gewonnen. In het kader van de Maand van de Filosofie (april) is Vuyks magnum opus ”Oude en nieuwe ongelijkheid” verkozen tot het „meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van het jaar”.

Kees Vuyk was universitair hoofddocent aan het Departement Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

De jury heeft gekozen voor Vuyks boek omdat dit naar haar mening de meeste discussie zal opwekken en een belangwekkende bijdrage kan leveren aan de oplossing van een van de grote vraagstukken van deze tijd: wanneer participatie in de moderne samenleving vraagt om een opleidingsniveau waaraan niet iedereen kan voldoen, hoe kun je dan toch zorgen dat recht gedaan wordt aan de vrijheid en gelijkheid van allen?

Over ”Oude en nieuwe ongelijkheid” schrijft de jury: „Vuyk gaat in op de nieuwe tweedeling in de samenleving, tussen degenen die zich wel voelen en baat hebben bij de globalisering en de Europese integratie en degenen die niet kunnen profiteren van deze grote internationale ontwikkelingen. Vuyks stelling is dat het oude recept van de sociaaldemocratie om de kloof met de onderklasse te dichten, verheffing door onderwijs, niet meer voldoet. De sociale mobiliteit die dit kan bewerkstelligen heeft inmiddels zijn grenzen bereikt. Daarmee zet hij een urgent probleem stevig op de agenda: hoe wordt voorkomen dat ongelijkheid in opleidingsniveau ook leidt tot ongelijkheid in deelname aan de samenleving?”

Boekgegevens

”Oude en nieuwe ongelijkheid. Over het failliet van het verheffingsideaal”, Kees Vuyk; uitg. Klement, Utrecht, 2017; ISBN 9789086872169; 288 blz.; € 27,99