Karel Tomeï fotografeert Nederland vanuit de lucht

Fotoboeken van Nederlandse architectuur, landschappen en natuur zijn er in vele soorten en maten. Met zo’n 240 luchtfoto’s op groot formaat neemt ”NL XL” een toppositie in.

De Nederlandse luchtvaartfotograaf Karel Tomeï (1941) publiceert al jaren dergelijke boeken, maar lijkt zichzelf met een standaardwerk van circa 4 kilogram overtroffen te hebben.

Het uitzicht vanuit vliegtuigen op geringe hoogte spreekt bij velen nog steeds tot de verbeelding. Reden waarom ook rondvluchten boven ons land zich in een niet-aflatende belangstelling mogen verheugen. Fotograaf Karel Tomeï heeft tijdens zijn rondvluchten opname gemaakt die zich laten onderverdelen in dertien thema’s, variërend van Nederland als maakbaar land, economie en natuur tot historie, landschap, authenticiteit en ”Double Dutch”. Het laatste begrip slaat in dit bestek op zaken die in Nederland in verschillende vormen voorkomen of juist elkaars tegengestelde zijn. Contrasten voeren bij dit thema de boventoon. Zo staat de klassieke Noordermolen in Heiloo tegenover een moderne windmolen in Flevoland.

Zeer contrastrijke foto’s elders in het boek zijn, bij het thema economie, de serene rust van de bollenvelden van Noordwijkerhout en de superdrukke fietsenstalling van het Centraal Station van Utrecht. In het hoofdstuk authenticiteit staan onder meer opnamen van klassiekers als Kinderdijk, Middelburg, Schokland, de Burcht van Leiden, een bloemenportret van Vincent van Gogh bij Emmeloord en de Amersfoortse vrijmarkt op Bevrijdingsdag.

Hoe mooi ”ons Holland” is, komt in het bijzonder tot uitdrukking in foto’s van minder bekende natuurgebieden. Bijvoorbeeld van het Goereese natuurgebied de Kwade Hoek, het Mantingerveld bij Nieuw-Balinge, de Slikken van de Heen bij Sint Philipsland, het gebied Kampina tussen Boxtel en Oisterwijk en Nationaal Park Weerribben-Wieden in Noordwest-Overijssel.

Bij het thema delta zijn de belangrijkste deltawerken in vogelperspectief opgenomen. Van de kust bij Renesse met de Brouwersdam en het vogelreservaat Korendijkse Slikken in het Haringvliet tot de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Heel apart is in dit hoofdstuk de foto van de mosselhangcultuur in Zeeland.

Bij elk van de dertien thema’s is op twee pagina’s een beschouwende tekst geplaatst in zowel het Nederlands als het Engels. Overigens hangen er al jaren levensgrote luchtfoto’s van Karel Tomeï op de H-pier van de luchthaven Schiphol.

Boekgegevens

NL XL, Karel Tomeï, met tekst van Jacob Vossestein; uitg. Scriptum, Schiedam, 2017; ISBN 978 90 559 1729 4; 408 blz.; € 49,99.