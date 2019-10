Juridische thriller met een romantisch sausje

Dat het recht moet zegevieren, gelooft iedereen. Sophie is een krachtige vrouw, die als advocaat strijdt tegen onrecht. Ze werkt aan een zaak tegen een gerenommeerde bank, waar een van de topmanagers op grote schaal fraudeert en cliënten besteelt. Wanneer Sophie voor haar ogen twee mensen vermoord ziet worden, verandert haar positie en wordt ze naast advocate ook stergetuige. Wat hebben deze twee zaken met elkaar te maken en wie zit erachter? Cooper wordt haar lijfwacht en zorgt voor de nodige verwikkelingen. Hij ontdekt dat er een berucht drugskartel op de achtergrond meespeelt. Op een boeiende manier geeft schrijfster Rachel Dylan in deze juridische thriller een inkijkje in de juridische wereld. Na ”Fataal bewijs” is ”Stergetuige” het volgende boek dat onder de noemer ”Atlanta Justice” in Amerika het licht zag. Voor dit deel ontving Dylan de Holt Medallion, een belangrijke onderscheiding voor literair talent. Ze is zelf jarenlang advocaat geweest en kent de wereld van procesvoering van binnenuit, wat duidelijk merkbaar is.

Daarnaast is ze een christelijke auteur. De Bijbelse boodschap in dit boek is minimaal aanwezig, de hoofdpersonen doen vooral veel schietgebedjes tot God om bewaring, maar het heeft weinig diepgang. De romantische ontwikkelingen tussen Sophie en Cooper leiden tot een voorspelbare afloop. Kortom, ”Stergetuige” is een makkelijk leesbare thriller met veel schietpartijen, aanslagen, fraude op grote schaal en een romantisch sausje over het geheel.

Boekgegevens

Stergetuige, Rachel Dylan; uitg. KokBoekencentrum; 319 blz.; € 21,99