Juridische thriller met Bijbelse boodschap

Een medicijn dat kanker veroorzaakt en mensen doodt, staat centraal in de rechtszaak van Kate Sullivan tegen de grote Mason Pharmaceutical Corporation.

Kate klaagt MPC aan namens duizenden slachtoffers van het medicijn, maar stuit op grote tegenstand. Niet alleen worden documenten niet aangeleverd, ook wordt een wetenschapper van MPC vermoord. Kate krijgt in Landon een betrouwbare beveiliger, maar ook zij krijgt te maken met bedreigingen. Weet Kate de belastende documenten in handen te krijgen, of gaat het grote MPC vrijuit?

”Fataal bewijs” is het eerste deel in de serie ”Atlanta Justice” van de Amerikaanse schrijfster Rachel Dylan. Zij is zelf advocate geweest. ”Fataal bewijs” is een vrij softe thriller, waarin de nadruk ligt op de juridische kanten van procesvoering, het verzamelen van bewijslast en de gang van zaken in een rechtszaak. Kate en Landon krijgen een voorzichtige relatie, maar worstelen met hun verleden. Kate heeft zware depressies en Landon lijdt aan een trauma ten gevolge van zijn uitzending naar Irak.

Kate is een gelovige vrouw en zij probeert in alle openheid en rust Landon de weg tot God te wijzen. Bij God kun je altijd terugkomen, wat je ook gedaan hebt of waarmee je ook worstelt. Landon leert dat God altijd een waarmaker is van Zijn Woord. Dat geloof wordt de basis voor een nieuwe toekomst. ”Fataal bewijs” is een romantische, juridische thriller, die makkelijk wegleest en de lezer een duidelijke, Bijbelse boodschap meegeeft.

Boekgegevens

”Fataal bewijs”, Rachel Dylan; uitg. Kok; 331 blz.; € 19,99.