Jongeren na de oorlog: overleven door vriendschap

In ”Wolfskinderen” neemt Paul Dowswell, bekend van onder meer ”Ausländer”, de lezer mee naar het naoorlogse Berlijn, waar zes jongeren in de kelder van een verlaten ziekenhuis wonen. De gebroken ruiten zijn vervangen door röntgenopnames van borstkassen en armen en benen.

De 16-jarige Otto zorgt samen met Helene voor de vier jongere kinderen, onder wie Ulrich, zijn 14-jarige broer. De kinderen blijven in leven door spullen uit verlaten en halfverwoeste huizen te stelen en op de zwarte markt te ruilen voor voedsel. Wat ze niet weten is dat ze in de gaten worden gehouden door Ernst Barth, een naziofficier die heeft gewerkt voor rijksminister Reinhard Heydrich. Deze man ziet in Ulrich de meeste van zijn oude idealen terug en besluit de jongen, die lid is geweest van de Hitlerjugend, voor zich te winnen. Langzaam werkt Ulrich, die bij zijn broer de bezieling van een politiek strijder mist, zich steeds verder in de problemen. Tot hij voor een moeilijke en levensgevaarlijke beslissing komt te staan.

Dowswell neemt zijn lezers in deze young-adult mee in een onbekend stukje geschiedenis. Treffend schetst hij het harde straatleven, waar alleen de wetten en regels van de sterkste gelden. Alles is geoorloofd om in leven te blijven en overal dreigt gevaar van boobytraps of meedogenloze mensen met wapens in de hand.

”Wolfskinderen” vertelt over Duitse jongeren die na de oorlog, zonder ouders, terechtkomen in een uitzichtloze situatie. Vriendschap is de enige manier om te overleven. En voor die Duitse jongeren, die ondanks alles in een betere toekomst blijven geloven, krijg je al lezend steeds meer bewondering.

Boekgegevens

Wolfskinderen, Paul Dowswell; uitg. Callenbach, Utrecht, 2018; ISBN 978 90 297 2708 2; 287 blz.; € 16,99.