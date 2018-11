Johan Lock wint CLO Literatuurprijs met ”De erfenis van Adriaan”

Johan Lock heeft met de roman ”De erfenis van Adriaan” de CLO Juryprijs gewonnen. Dat is zaterdag bekendgemaakt op de Literatuurdag die het Christelijk Literair Overleg in Gouda belegde over het thema ”Nagelaten geloof”.

Met de prijs wil het CLO auteurs in de aandacht plaatsen die het christelijk geloof een positieve rol van betekenis geven in hun werk en tegelijk literaire kwaliteit nastreven. De prijs is bedoeld voor de beste oorspronkelijk Nederlandse roman die in 2016 of 2017 is verschenen.

In zijn debuutroman ”De erfenis van Adriaan” beschrijft Johan Lock de opkomst en de ondergang van een evangelische geloofsgemeenschap beschrijft. Locks eigen ervaringen in pinkstergemeente De Kandelaar in Rotterdam (de kerk waarin hij opgroeide) liggen aan de roman ten grondslag. Het boek stelt actuele vragen aan de orde over groepsvorming en isolement, verbondenheid en sociale controle.

De CLO-jury noemt de roman „een psychologisch drama”. Het rapport: „De auteur beschrijft de wederwaardigheden van een geloofsgemeenschap op overtuigende wijze; invoelend en ook met de nodige humor. Van een karikatuur is geen sprake. De roman grijpt daarom elk trouw lid van een gemeenschap naar de keel. Als de kring waarin je al je geloofsvermogen en energie hebt geïnvesteerd corrupt blijkt, tast dat je aan tot in je diepste wezen. Wat heeft je identiteit bepaald, wat blijft van mij en mijn leven over zonder die gemeenschap?”

Kritiek is er wel: „Is er niets dat aan de ontgoocheling ontsnapt, helemaal ”geen geur van hoger honing”? Het antwoord blijft voorlopig steken in woorden van Bonhoeffer: „...voor en met God leven wij zonder God.” Een iets hoopvoller citaat is: „Zo lang we nergens op rekenen, blijft alles mogelijk”.”

De andere genomineerden voor de prijs waren: Els Florijn met ”Rode papaver”, Maarten van der Graaff met ”Wormen en engelen”, Liesbeth Labeur met ”Een lamp voor mijn voet” en Vonne van der Meer met de verhalenbundel ”Brood, zout, wijn”.

In de jury zaten Frank Dijkstra (voorzitter), ds. Elsbeth Gruteke, Rebecca Koppejan, Suzanne van Putten en Bob Vuijk.