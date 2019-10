Jeugdboekenauteur Rob Ruggenberg overleden

Jeugdboekenauteur Rob Ruggenberg is overleden. Dat heeft zijn familie dinsdag bekendgemaakt.

Rob Ruggenberg werd in 1946 geboren. Hij groeide op in Wassenaar. Na de middelbare school ging hij varen en werkt zes jaar als radiotelegrafist voor de Koninklijke Marine. Vervolgens belandde hij in kibboets Yizre’el in Israël, woonde in Zuid-Afrika en werkte weer in Nederland als journalist bij verschillende dagbladen. Na zijn pensionering volgde een tweede carrière, als jeugdboekenschrijver. „Als journalist moest ik me aan de feiten houden. Nu mag ik dingen verzinnen.”

Ruggenberg debuteerde in 2006 als schrijver met ”Het verraad van Waterdunen”, dat meteen werd genomineerd voor de Thea Beckmanprijs voor de beste historische jeugdroman van het jaar. Hierna verschenen historische jeugdboeken met titels als ”Slavenverhaler”, ”IJsbarbaar” en ”Haaieneiland” (waarvoor hij in 2017 de Thea Beckmanprijs én de Jonge Beckman, de prijs van de jongerenjury, ontving).

Afgelopen week rondde Ruggenberg nog een nieuw boek af: ”Offerkind”, dat volgend jaar mei zal verschijnen.

Klik hier voor een interview met Rob Ruggenberg in Terdege, 19 september 2018.