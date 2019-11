Jeugdboek: Tweeling zoekt sport om kilootjes kwijt te raken

De tienjarige tweeling Joël en Jael voelt zich lusteloos. Moeder legt aan de dokter uit: „Ze hebben nergens zin in en als ze uit school komen, zouden ze het liefst een uurtje naar bed gaan.” De dokter heeft de diagnose al snel gesteld: chronische hangelitis. Ze moeten minder snoepen en meer bewegen.

In dit boek gaat de tweeling op zoek naar een sport waardoor ze een aantal kilo’s kwijt zullen raken. Want hun favoriete sport, gamen op de spelcomputer, is hiervoor niet geschikt. Ze maken kennis met judo, dammen, handbal, korfbal… Maar op elke sport is wel iets aan te merken. Krijgen ze er geen spierpijn van, dan is het weer te vermoeiend. Vader merkt spottend op dat ze alleen geschikt zijn voor het wereldkampioenschap bankhangen.

Nadat de tweeling kennis heeft gemaakt met een sport, volgen er voor de geïnteresseerde lezers een aantal weetjes over die sport. De vele cartoonachtige en humoristische tekeningen van Daan van Oostenbrugge zijn een leuke aanvulling op de tekst. En Blijdorp maakt aan de doelgroep (jongens en meisjes vanaf 9 jaar) op een leuke manier het belang van voldoende beweging duidelijk. Want Joël en Jael zijn niet de enige kinderen die liever onderuitgezakt zitten te gamen en met overgewicht te maken hebben. In het nawoord daagt de auteur de lezers uit om ideeën voor een volgend deel over de tweeling naar hem te mailen en intussen chronische hangelitis te voorkomen. Al geeft hij zelf toe dat „met een boekje in een hoekje kruipen het fijnste is.”

Joël en Jael gaan sporten, Janwillem Blijdorp en Daan van Oostenbrugge; uitg. De Banier; 208 blz.; € 11,95