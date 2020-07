Jeugdboek: Ronnie komt in een pleeggezin

Voor de 15-jarige Ronnie komt zijn uithuisplaatsing volkomen onverwacht: door politie en jeugdzorg wordt hij op school opgehaald en naar een pleegadres gebracht. Het voelt alsof hij de grip op zijn leven helemaal kwijtraakt. Anderen beslissen voor hem.

Hans Mijnders laat in ”Nergens thuis” vanuit deze jongen zien wat dit allemaal met je doet. Ronnie wil zich niet laten kennen en de buitenwereld krijgt maar weinig vat op hem. In zijn nieuwe pleeggezin moet hij zich aan verschillende regels houden (mobiel ’s nachts beneden!) terwijl hij thuis veel vrijheid kreeg. Soms lijkt het goed te gaan, maar vanuit zijn opgekropte boosheid neemt Ronnie niet altijd even handige beslissingen: hij verliest tot tweemaal toe een baantje en loopt evenzovaak weg. Zijn omgeving doet er alles aan om hem te bereiken maar het lijkt niet te lukken. Totdat Ronnie inziet dat hijzelf ook kan veranderen en vooruit begint te kijken. Zijn pleegzus Noor en vriendin Suzan zijn twee personen die daarbij een –soms wat onwaarschijnlijk– positieve rol spelen. Met het telkens wisselen van voogd in dit verhaal lijkt de auteur door te laten schemeren dat het bij Jeugdzorg ook niet altijd even vlekkeloos geregeld wordt.

Een intens boek over pleegzorg waarin veel aandacht is voor de over elkaar buitelende gevoelens van de hoofdpersoon en dat duidelijk laat zien hoe belangrijk het is voor pleegkinderen dat er écht naar hen geluisterd wordt.

Boekgegevens

Nergens thuis, Hans Mijnders; uitg. Den Hertog; 133 blz.; € 10,50