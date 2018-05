Jeugdboek over een jongen in oorlogstijd

De 13-jarige Paolo Crivelli sluipt aan het eind van de Tweede Wereldoorlog regelmatig ’s nachts het huis uit om te gaan fietsen in zijn woonplaats Florence. Hij weet niet dat zijn moeder elke nacht op hem wacht. Toch wil ze het hem niet verbieden, want „oorlog maakt je bang. Maar wat nog erger is: in oorlogstijd verveel je je.”

Tijdens een van zijn nachtelijke fietstochten krijgt Paolo de opdracht om een boodschap aan zijn moeder over te brengen. Op verzoek van de partizanen komen er twee militairen een nacht bij hen slapen. Dit blijkt niet zonder gevaar, vooral als enige tijd later tijdens een huiszoeking een Duitse luitenant een stukje van een sigarettenpakje ziet met de tekst ”Lucky Strike”. Op dat moment ervaart Paolo: „Je kon niet zomaar zeggen dat mensen alleen maar bij ”de goeden” of bij ”de slechten” hoorden.”

Uiteindelijk wordt Florence straat voor straat door partizanen en getrainde soldaten veroverd en is de stad bevrijd. De blijdschap is enorm als op een dag ook de vader van Paolo thuiskomt. Zoals de tekst op de omslag zegt, zal het leven van het gezin nooit meer hetzelfde zijn als voor de oorlog. „Maar langzaam, als een warme zonnestraal die steeds verder kruipt en krachtiger wordt, begon de heerlijke werkelijkheid tot moeder Rosemary door te dringen: ze zouden eindelijk weer een gezin vormen.”

De Engelse schrijfster Shirley Hughes heeft een indringend oorlogsverhaal (12+) geschreven vanuit een originele invalshoek. Het is gebaseerd op het verhaal van een familie die ze tijdens een bezoek aan Florence leerde kennen. De mooie en gedetailleerde beschrijvingen van de gedachten en gevoelens van de hoofdpersonen zorgen ervoor dat je dit verhaal niet snel vergeet.

Boekgegevens

Paolo’s oorlog, Shirley Hughes; uitg. Callenbach, Utrecht, 2017; ISBN 978 90 266 2228 1; 175 blz.; € 15,99