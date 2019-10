Jeugdboek: op bezoek bij sponsorzus in Rwanda

De twaalfjarige Sarah verlaat de basisschool en mag een Europese stad als bestemming zoeken voor een reisje. Wanneer Sarah hoort dat haar vader op zakenreis moet naar Rwanda, krijgt ze een geweldig idee: ze wil haar sponsorzus Odile bezoeken.

Omdat ze weet dat Odile talent voor tekenen heeft, neemt ze allemaal tekenspullen mee en regelt ze via de sponsororganisatie een tekenleraar in Rwanda. Tijdens de reis krijgt Sarah het bericht dat de tekencursus niet door kan gaan. De hand van Odile blijkt onder de brandwonden te zitten.

”Vliegticket naar mijn sponsorzus” is het debuut van Gesa van Delft. Zij was in 2017 winnaar van de verhalenwedstrijd die het Nederlands Dagblad samen met uitgeverij Columbus organiseerde. Ze schetst met Sarah een meisje dat weet wat ze wil. Sarah zorgt dat Odile in het ziekenhuis wordt geholpen en ook voor de tekenlessen komt een oplossing. Het gedrag van Sarah maakt duidelijk dat met doorzettingsvermogen veel is te bereiken.

Het taalgebruik wisselt, met zinnen van: „Kák zeg, waar is dat verdraaide restaurant?”, tot: „Haar vader staat geagiteerd te praten.” Bepaalde gebeurtenissen zouden iets verder uitgewerkt kunnen worden.

Maar de doelgroep zal van dit mooi vormgegeven verhaal genieten, dat hedendaags is (met appen en skypen) en mooi aansluit bij het thema van de Christelijke Kinderboekenmaand, ”Op reis!”. Hopelijk begrijpen jonge lezers ook het vele Engels, waarvan de betekenis deels uit het verhaal is op te maken.

Boekgegevens

Vliegticket naar mijn sponsorzus, Gesa van Delft; uitg. Columbus; 128 blz.; € 11,90