Jeugdboek: Oorlog in een razend tempo

Zoals de wind, de zee en oorlogsvliegtuigen rondrazen in het jeugdboek ”Ons kasteel aan zee”, zo overweldigt het knap gecomponeerde, avontuurlijke verhaal de lezer. Vooral in de tweede helft van het boek als de puzzelstukjes (en dat zijn er veel!) in een razend tempo op hun plek vallen. Het boek van Lucy Strange –waar jammergenoeg een handvol onvertogen woorden in staat– is moeilijk in een paar zinnen te vatten. Britse kust,1939/1940, landverraad, familiegeheimen, gemengd met een oude legende over een zeedraak en opgeschreven in meeslepende passages maar ook in poëtische zinnen – zoiets. Met als hoofdpersoon Petra (12), dochter van de vuurtorenwachter en de van geboorte Duitse ”mutti”.

Ons kasteel aan zee, Lucy Strange; uitg. Gottmer; 336 blz.; € 16,99