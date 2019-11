Jeugdboek: Oorlog in de Grebbestreek

De twaalfjarige Niek woont in Veenendaal. De dagen voor het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn er soldaten op het schoolplein. Ook gaat hij samen met een vriend naar het afweergeschut kijken en klimt hij in een uitkijkpost. Wanneer de oorlog uitbreekt, moet Niek met zijn familie vluchten in een rijnaak die normaal kolen vervoert, omdat het te gevaarlijk is om in de Grebbestreek te blijven wonen.

Door het oorlogsverhaal loopt een tweede, kleine verhaallijn. Maar wel een met een heftig onderwerp: Een jaar voor Niek werd geboren, is zijn broer Nico overleden. Zijn ouders praten er nooit met hem over en Niek stuit pas tijdens de vlucht op een foto van zijn broer, naar wie hij is vernoemd. Hij wil zich constant bewijzen aan zijn vader, maar heeft het gevoel dat hij de vergelijking met zijn broer altijd verliest: „Hij kan niet zoals Nico worden. Nooit en nooit en nooit.”

Niek beleeft de oorlog als één groot avontuur, zodat vader verzucht: „Hij heeft geen idee van de ernst van deze tijden.” Door deze voor Nederland zo spannende dagen te beschrijven vanuit Niek blijft de impact ervan ook voor de lezer (9-12 jaar) op afstand. Ongetwijfeld heeft Den Besten hier bewust voor gekozen. Wel verwijst ze de lezer in haar nawoord naar plaatsen (onder meer het educatief Centrum Grebbelinie en de militaire begraafplaats op de Grebbeberg) waar de lezer meer over deze zware strijd, en de impact die deze op de bevolking in de Grebbestreek had, te weten kan komen.

Dat Niek zich als zoon ondanks allerlei pogingen onvoldoende geaccepteerd voelt, zou als hoofdthema in een nieuw boek niet misstaan.

Boekgegevens

Wegwezen!, Janny den Besten; uitg. De Banier; 140 blz.; € 10,95