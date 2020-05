Jef in het Apeldoorns verzet

Jef, een avontuurlijke ingestelde jongen, zou de Duitsers graag tegenwerken. Maar volgens zijn vader is het enige wat hij in oorlogstijd kan doen: bidden. Gaandeweg raakt Jef door nieuwsgierigheid toch betrokken bij verzetswerk van zijn vader. ”Verborgen verzet” –een wat cryptische titel– is een spannend boek, waarin emoties iets teveel aan de oppervlakte blijven, maar met een goed uitgewerkte plot. En Herman Wilbrink steekt diep af: vragen als ”Kun je voor de vijand bidden?” en ”Wie is te vertrouwen?” spelen een rol. En avontuur is niet per se leuk, blijkt duidelijk. Het boek speelt zich af in Apeldoorn, Wilbrinks woonplaats, en dat is te merken aan een handvol straatnamen en historische gebeurtenissen.

Boekgegevens

Verborgen verzet, Herman Wilbrink; uitg. Den Hertog; 153 blz.; € 12,90