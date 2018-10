Janny den Besten laat in ”Superklas!” zien dat vriendschap niet te koop is

De tweeling Jens en Jolien zit in groep 6a bij meester Van Zessen. Alle leerlingen zijn het er met elkaar over eens dat ze de leukste klas van heel de school zijn.

Maar met de komst van Lara, een nieuw meisje, is er ineens een heleboel onrust. Na vervelende ervaringen op haar vorige school wil Lara er nu zó graag bijhoren dat steeds meer klasgenoten zich aan haar gedrag ergeren. Zelfs Jens en Jolien praten niet meer met elkaar, en de door de meester beloofde djembéles komt door alle ruzies in gevaar.

Den Besten, zelf lerares, heeft voor een herkenbaar verhaal (leesniveau E5) gezorgd. Een schijnbaar kleine gebeurtenis (in dit geval een nieuwe leerling) kan de dynamiek in een klas volledig veranderen.

De les die Lara leert is dat vriendschap niet te koop is. „Niet met snoepjes, en ook niet met super je best te doen. Je mag gewoon jezelf zijn.” Zo overwint ook in dit boek de vriendschap, waarbij het verhaal over David en Jonathan voor de verbinding met de Bijbel zorgt.

Dit actieboek is voor de leerlingen in de middenbouw heel herkenbaar en sluit goed aan bij het thema van de Kinderboekenmaand. De streken die de kinderen uithalen (waaronder belletje trekken) en de moppen die worden verteld (over een olifant met gele sokjes in de vanillevla) zijn niet echt verrassend, maar de doelgroep zal ervan genieten.

Groep 6a is inderdaad een superklas waar veel lezers graag in zouden willen zitten. De illustraties van Marijke Duffhauss zijn een vrolijke aanvulling op dit geslaagde actieboek.

Boekgegevens

Superklas!, Janny den Besten; uitg. De Banier, Apeldoorn, 2018; ISBN 978 90 871 8082 9; 94 blz.; € 4,95.