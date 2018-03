Jan Siebelink schrijft Boekenweekgeschenk 2019

Jan Siebelink schrijft op verzoek van de Stichting CPNB het Boekenweekgeschenk 2019. Dat heeft CPNB woensdagavond bekendgemaakt.

Bij het grote publiek brak Siebelink door met zijn roman ”Knielen op een bed violen” (2005). Er werden 600.000 exemplaren van het boek verkocht en het werd bekroond met de AKO Literatuurprijs en met nominaties voor de Libris Literatuurprijs en de NS Publieksprijs.

De 84e Boekenweek heeft plaats van 23 maart tot en met 31 maart 2019. Het thema van de Boekenweek 2019 wordt samen met de naam van de Boekenweekessayist op een later moment onthuld.

Bestsellerauteur Jan Siebelink kijkt reikhalzend uit naar de Boekenweek 2019. Siebelink: „Het Boekenweekgeschenk mogen schrijven is de bekroning van ruim veertig jaar schrijverschap. Deze opdracht, notabene in het jaar dat ik 80 ben geworden, ervaar ik als een enorme eer. Bovendien komt het op een goed moment: de saga over de kwekerij van mijn vader heb ik, denk ik, voltooid met mijn meest recente roman ”De buurjongen”. Ik ben nieuwsgierig welk verhaal zich voor het Boekenweekgeschenk gaat aandienen. Het wonder van het schrijven.”

Tijdens de Boekenweek 2018 is de omzet van Nederlandstalige boeken met 3 procent gestegen ten opzichte van de Boekenweek 2017. Het is voor het vierde jaar op rij dat de omzet van de Boekenweek is gestegen. De afzet van Nederlandstalige boeken is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de vorige Boekenweek (cijfers: KVB/GfK).

De positieve cijfers tijdens de Boekenweek wijzen uit dat lezers meer geld over hadden voor een boek en meer besteedden aan bijzondere en mooi uitgegeven boeken. De oplage van het Boekenweekgeschenk van Griet Op de Beeck komt op 686.305 exemplaren en dat is 2 procent meer dan haar voorganger, dat komt mede door het grote aantal downloads van het digitale Boekenweekgeschenk.

Met dit positieve resultaat van de Boekenweek 2018 is de CPNB extra vereerd met Jan Siebelink als Boekenweekgeschenkauteur in 2019. Henk Pröpper, interim directeur CPNB: „Siebelink is een fascinerende en veelzijdige auteur die op geheel eigen wijze een grote schare lezers weet te boeien. Hij is een groot ambassadeur van de literatuur en het boek. Ik ben ervan overtuigd dat de CPNB samen met hem ook de Boekenweek 2019 tot een waar lezersfeest zal maken voor zowel trouwe als nieuwe lezers.”

Jan Siebelink

Jan Siebelink (1938) is schrijver en essayist. Hij werd geboren in Velp, waar zijn vader een kleine bloemisterij had. Naast zijn baan als onderwijzer studeerde hij in zijn vrije tijd Franse taal- en letterkunde. ”Knielen op een bed violen” is zijn grote roman, geïnspireerd op zijn jeugdjaren in Velp. In het najaar van 2015 verscheen de roman ”Margje”, waarin Siebelink terugkeert naar het gezin uit ”Knielen op een bed violen”. In 2017 bracht hij zijn meest recente roman, ”De buurjongen”, uit. Ter gelegenheid van Siebelinks tachtigste verjaardag verscheen er in februari 2018 een schitterende ode aan de ziel van zijn schrijverschap, ”De bloemen van Jan Siebelink”.