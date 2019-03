Jaloezie en liefde

Dat jaloezie een sterke emotie is die verwoestend werkt, is een van de thema’s in de nieuwe roman van Amanda Cabot, ”Gestolen hart”. Het andere thema is tegenovergesteld: liefde werkt juist helend, en overstijgt alles. Het verhaal speelt zich af in 1880, in het avontuurlijke Texas. De sheriff doet er alles aan om diefstal en vandalisme op te lossen, maar slaagt daar niet in. Wanneer er ook nog iemand spoorloos verdwijnt, wordt zijn gezag behoorlijk ondermijnd. De komst van de knappe Lydia maakt het allemaal erg ingewikkeld. Wanneer zij in de gevangenis belandt vanwege een vermeende moordaanslag, is de stad in rep en roer. Wie is de dader? ”Gestolen hart” is het eerste deel van de trilogie ”Cimmaron Creek-serie” en is behoorlijk zoetsappig en stroperig geschreven. Het is een echte roman, waarbij je na een aantal pagina’s al weet wie met wie een relatie krijgt, ook al wijst alles op onoverkomelijke tegenstellingen.

De hoofdpersoon Lydia is erg sympathiek. Zij begint een eigen snoepwinkel en laat in haar handelwijze een goed karakter zien. Bovendien heeft ze een sterke intuïtie, die haar doen en laten bepaalt. Ze gelooft sterk in de besturing van God en laat zich dan ook door Hem leiden. De roman leest erg makkelijk en is vrij uitvoerig in details en beschrijvingen. Hierdoor krijgt de lezer wel een behoorlijke indruk van het leven in de 19e eeuw, toen bijvoorbeeld snoep in een snoepwinkel iets uitzonderlijks was. Het is een prettig verhaal, met een voorspelbaar happy end.

Boekgegevens

Gestolen hart, Amanda Cabot; uitg. De Banier; 364 blz.; € 19,95.