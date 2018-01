Informatief boek over het huis waarin Van Oldenbarnevelt opgroeide

Aan de Zuidsingel langs de Muurhuizen in Amersfoort staat een standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), een van Amersfoorts beroemdste zonen. Hij was raadpensionaris van de Staten-Generaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Nadat hij in conflict kwam met prins Maurits werd hij in 1619 ter dood veroordeeld en onthoofd.

Over Bollenburg, het huis waarin Oldenbarnevelt opgroeide, schreef Jojanneke Clarijs een boek. Bollenburg is een voornaam huis dat dateert uit het einde van de veertiende eeuw, zo wees recent onderzoek uit. Het maakt deel uit van het restant van de oudste stadsmuur: de befaamde Muurhuizen. Door de bouw van een tweede muur, tussen 1380 en 1450, werd de eerste overbodig.

Het goed gerestaureerde gebouw heeft in de loop van de eeuwen diverse bewoners gekend, onder wie onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook was het in gebruik als herberg, timmermanswinkel en drukkerij. Bollenburg is het grootste gedeelte van de tijd in bezit geweest van particulieren die behoorden tot de notabelen van de stad. In 1556 verkocht een zekere Henrik Pijl het pand aan veehandelaar Gerrit van Oldenbarnevelt en zijn vrouw Deliana, de ouders van Johan van Oldenbarnevelt. In 1575 deed Gerrit van Oldenbarnevelt er alweer afstand van.

”Bollenburg” is een mooi boek, met veel kleurenfoto’s. Jammer genoeg schrijft de auteur dat prins Maurits een staatsgreep pleegde. Daarbij moet eerder aan Van Oldenbarnevelt gedacht worden.

Boekgegevens

