In nieuw prentenboek Aaron Becker ontrolt zich de wereldgeschiedenis

Aaron Becker, bekend van ”Op reis”, ”Zoektocht” en ”Terug”, verrast met een nieuw woordloos prentenboek. In ”Een steen voor Sacha” hanteert Becker zachtere tekenlijnen dan in de trilogie.

Het verhaal begint met de begrafenis van een hondje, Sacha. Op vakantie aan zee kijkt haar jonge bazinnetje treurig naar een hond. Daar aan de kust schakelt Becker duizenden jaren terug in de tijd: een meteoriet slaat in. Een deel ervan (of is het omhooggestuwd gesteente?) trotseert de tijd: als een film ontrolt zich de wereldgeschiedenis, in veelal omkaderde prenten. Goed om te weten: een van de pagina’s suggereert –heel summier verbeeld– een evolutionaire ontwikkeling. Uiteindelijk vindt het meisje de inmiddels door de zee gepolijste steen en geeft hem een passende bestemming.

Boekgegevens

Een steen voor Sacha, Aaron Becker; uitg. Paolo, Kampen, 2018; ISBN 978 94 926 0011 0; 49 blz.; € 14,90.