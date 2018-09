In kinderboekenserie van Teunie Suijker staat de zee centraal

Jutten. Wie niet weet wat dat is, moet ”Schat uit de zee” van Teunie Suijker lezen. Dit eerste deel van de dit jaar gestarte serie ”Vrienden van de zee” gaat over Fien, Dries en Jort. Het drietal beleeft van alles. Fien is dol op jutten: dingen zoeken die op het strand zijn aangespoeld. In een storm gaan de drie zelfs mee met een strandjutter Pier.

Ook wil Fien met Dries een hut bouwen. Het komt haar niet goed uit dat Jort wil meedoen. En is Dries eigenlijk wel echt haar vriend? Gevoelens als boosheid, je buitengesloten voelen en je eigen zin willen doen, zijn op een mooie manier door het verhaal verweven. Het boek past daardoor ook prima bij het thema van de aanstaande Kinderboekenweek: vriendschap. Het lukt Fien uiteindelijk om Jort positief bij haar plannen te betrekken.

Boekgegevens

Schat uit de zee, Teunie Suijker; uitg. Den Hertog, Houten, 2018; ISBN 978 90 331 2906 3; 80 blz.; € 8,50.