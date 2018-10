In een seksuele relatie is er ook nog zoiets als ”goed genoeg”

De titel van het boek windt geen doekjes om het onderwerp en vertelt klip-en-klaar waar dit boek over gaat: het verbeteren van je seksleven. Wat ik op mijn beurt doe, is toch even een kaftje om de cover doen. Want wat zou een bezoeker veronderstellen als zijn blik erop valt?

Het bovenstaande is overigens exemplarisch voor dit boek. Het is erg open en bloot. Het geeft als boodschap dat het nu in ieder geval niet goed gesteld is met de seksuele relatie. Tenminste, er valt volgens de auteur veel aan te verbeteren. Het boek ademt een onversneden Amerikaanse sfeer. Je moet vooral geen genoegen nemen met ”goed”, maar je moet streven naar fantastische, zinderende ervaringen. Alles in het boek lijkt te draaien om het vrijmaken van de weg tot nieuwe dingen. Daarbij wordt de boodschap naar mijn smaak te plat of te banaal. Wie spreekt in ons taalveld zijn geliefde aan met ”liefje”? Is dat slecht vertaald of gaat het om een andere cultuur?

Ik ben het fundamenteel oneens met de visie van de auteur op een seksuele relatie. Hij laat die vooral gaan om opwinding en experimenteren. Hoewel hij ook wel zegt dat de behoefte van de echtgenoten verschilt. „Wat belangrijk is, is dat jullie allebei tevreden zijn over jullie seksuele relatie en er voldoening in vinden.” Hierin lijkt hij zichzelf tegen te spreken, want hij lijkt niet zoiets te kennen als ”goed genoeg”. Goed genoeg geeft naar mijn mening ontspanning in de seksuele relatie. Het hoeft niet altijd spetterend te zijn. Je hoeft geen prestatie te leveren, maar het gaat om het beminnen en samenzijn waarin je jezelf mag zijn. Laman kweekt eerder onvrede dan tevredenheid. Daarmee gaat hij naar mijn mening echt over de top.

Bevat het boek dan alleen maar negatieve punten? Zeker niet. Er staan waardevolle dingen in. Zoals dat een vrouw twee hersenhelften tegelijkertijd kan gebruiken en daarom met heel andere dingen bezig kan zijn dan waar ze feitelijk mee bezig is. De verschillen tussen man en vrouw krijgen begrijpelijkerwijs veel aandacht omdat er hierdoor ruis in de seksuele relatie kan ontstaan.

De auteur heeft kennis van zaken en stelt gewoonten aan de kaak waar je vaak niet eens bij stilstaat en die wel een wereld van betekenis hebben. Ook meer bekende zaken komen naar voren. Een vrouw heeft vooral genegenheid, communicatie en toewijding nodig, terwijl dat nu net niet de sterkte uitingsvormen van de man zijn. Zíjn behoefte is dat hij gewild is door zijn vrouw, dat ze hem nodig heeft en respecteert. Als vrouwen alles al onder controle hebben, weten mannen niet hoe ze de held van hun vrouw kunnen zijn. Omdat mannen goed zijn in het oplossen van problemen, zouden vrouwen daar vaker gebruik van kunnen maken. De intimiteit kan op gang gebracht worden als je de ander op de eerste plaats zet en de behoeften van de ander boven die van jou zet. Treffend is de uitspraak: „Je partner bekritiseren is de snelste manier om intimiteit in je huwelijk de nek om te draaien.”

Laman is christen, en dat is in het boek te merken. De Schepper heeft seksualiteit bedoeld om ervan te genieten en om de relatie sterk te maken. Het is daarom goed dat in het boek drempels of verhinderingen besproken worden die een ontspannen seksuele relatie in de weg staan. Dat kan bijvoorbeeld drukte zijn waarin er te weinig aandacht en tijd is voor elkaar. Maar ook opvattingen van anderen spelen een rol. Het is belangrijk om in je huwelijk samen te praten over de seksuele relatie en hindernissen uit de weg te ruimen. De seksuele relatie is verweven met het hele leven dat geliefden samen delen. Genegenheid zit als het goed is in kleine dingen, vooral door overdag aandacht te hebben voor elkaars behoeften en verlangens.

Boekgegevens

Zo verbeter je je seksleven, Kevin Laman; uitg. Gideon, Hoornaar, 2018; ISBN 978 90 599 9112 5; 319 blz.; € 19,95.