Illustratiewedstrijd RD: veel inzendingen, behoorlijke kwaliteit

De illustratiewedstrijd van het Reformatorisch Dagblad heeft opmerkelijk veel inzendingen opgeleverd. Zo’n 70 deelnemers stuurden in totaal 102 illustraties in, soms op het nippertje.

De bijdragen zijn anoniem beoordeeld door een jury die bestond uit illustrator Marijke ten Cate, schrijfster Christine Stam-van Gent en RD-redacteur Rudy Ligtenberg.

De jury zegt „positief verrast” te zijn door het grote aantal inzendingen „Ruim honderd illustraties werden ingestuurd, een mooi aantal voor een illustratiewedstrijd waarbij toch rekening moet worden gehouden met verschillende randvoorwaarden.”

De kwaliteit van de illustraties is volgens de jury „over het algemeen heel behoorlijk.” „Er is met veel enthousiasme gewerkt, er werden originele invalshoeken gekozen en er is beslist talent onder de wedstrijddeelnemers. De variatie aan stijlen is groot, van gedetailleerde potloodtekeningen tot autonome beelden die veel te raden overlaten. Aandachtspunt is wel dat veel deelnemers voorzichtig, om niet te zeggen: wat geremd, te werk zijn gegaan. Iets meer durf en vrijheid hadden de kwaliteit verder kunnen vergroten.”

Eerste prijs

Julia Visser (19) uit Veenendaal won de eerst prijs. De jury over haar illustratie: „Een treffend beeld dat meteen raakt. Het is sterk in zijn eenvoud, ”less is more”. De maker verbeeldt heel mooi het losbreken van de vogel uit het net dat hem gevangen hield. Aan de weergave van de handen kan nog wat verbeterd worden. Zowel wat uitstraling als wat inhoud betreft past deze illustratie goed bij het verhaal.”

Julia Visser wint een TOPdag Illustratie in het atelier van Marijke ten Cate en Irene Goede in hartje Zwolle: een geheel verzorgde bijeenkomst waarop wordt gewerkt aan een uitdagende illustratieopdracht.

Tweede prijs

De tweede prijs ging naar Hanna de Groot (18) uit Nieuw-Lekkerland.

De jury over haar inzending: „Een beeld dat ontroert. Ondanks de klassieke en gedetailleerde stijl roept deze illustratie toch vragen op: wordt de merel vrijgelaten of juist koesterend vastgehouden? De illustrator heeft een mooie uitsnede gekozen. Een groot tekentalent!”

Hanna de Groot ontvangt het boek ”De verbeelders. Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw” van Saskia de Bodt (red.).

Derde prijs

De derde prijs is voor Marit Kappe uit Nijkerk.

De jury over haar bijdrage: „Een poëtisch, bijna sprookjesachtig beeld. De illustrator geeft een heel eigen invulling aan het verhaal. Het meisje heeft een prachtige ingekeerde uitdrukking. De toegepaste techniek getuigt van talent. Het geheel oogt wel een beetje als een kinderboekenillustratie.”

Marit Kappe ontvangt het boek ”De verbeelders. Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw” van Saskia de Bodt (red.).

Aanmoedigingsprijzen

De jury heeft, gelet op de hoeveelheid inzendingen, vijf illustraties beloond met een aanmoedigingsprijs. Zij ontvangen ”Neushoorn en narwal” van Marijke ten Berge en Corien Oranje (uitg. Columbus, Heerenveen).

Het gaat om:

• Truus van den Boogaard uit Dordrecht;

• Janieke van Dijk uit Kapelle;

• Boukje Hilgerdenaar uit Eindhoven;

• Wilmer van Essen uit Hoevelaken;

• Tonke Koppelaar uit Utrecht.

Winnares Julia Visser ging op zoek naar de details

Tekenen en schilderen doet Julia Visser al zolang ze zich kan herinneren. De 19-jarige studente uit Veenendaal is blij verrast dat ze als winnaar van de illustratiewedstrijd uit de bus kwam. „Ik heb iets geprobeerd, en als het lukt is dat heel leuk.”

Julia studeert voor docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Ze werd voor de zomer over de wedstrijd getipt door haar moeder. „Dat is wel iets voor jou”, zei ze tegen haar dochter toen ze de oproep in het Reformatorisch Dagblad las. „Ik heb het verhaal gelezen, maar in eerste instantie sprak het me niet zo aan, omdat ik zelf een heel andere ervaring heb op de kunstacademie dan de studente uit het verhaal. De krant bewaarde ik wel en na de zomervakantie kwam ik het verhaal weer tegen. Ik heb toen toch een poging gedaan om er illustraties bij te maken. Op dat moment zat ik er wel even helemaal in. Ik zocht naar details waar ik iets mee kon: het aardbeiennet, de merel, de hand die de wang van het meisje aanraakt. Op de laatste inzenddag stuurde ik drie tekeningen in die ik voornamelijk met alcoholstiften heb gemaakt. Ik heb geprobeerd er een interessante serie van te maken, waarbij de afzonderlijke tekeningen elkaar aanvullen.”

Julia zit in het derde jaar van de kunstacademie. Ze begrijpt wel dat er mensen zijn die vraagtekens hebben bij een dergelijke opleiding, maar zelf voelt ze zich er prima op haar plek. „Ik heb juist op de kunstacademie geleerd hoe je christen kunt zijn in een seculiere omgeving. Als je er meteen voor uitkomt dat je christen bent, wordt dat geaccepteerd, is mijn ervaring. Sommigen tonen ook interesse in mijn achtergrond. Ik ben open en onbevangen aan de opleiding begonnen. Ik was benieuwd naar wat me te wachten stond en de studie is me tot nu toe heel goed bevallen. Als je weet waarvoor je staat, moet het goed komen. Natuurlijk zijn er weleens dingen waar je niet aan wilt meedoen, maar die heb je bij elke opleiding wel. Vaak is het mogelijk om opdrachten naar je hand te zetten. Soms kan ik iets van mijn geloof erin verwerken omdat de opdrachten vaak heel persoonlijk zijn. De kunstacademie is een mooie plek om te zijn.”

Julia ziet uit naar de TOPcursus Illustratie met illustrator Marijke ten Cate die ze heeft gewonnen. „Het lijkt me heel interessant om mee te maken. Een illustrator werkt altijd met anderen samen om iets moois te maken, dat vind ik boeiend. Ook als docent wil ik in de toekomst graag zelf dingen blijven maken. Illustraties voor een tijdschrift bijvoorbeeld.”