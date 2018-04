Hooggevoelige Renske staat centraal in eerste deel meidenserie Heidi de Vries-Flier

”Prikkels” is een meidenboek met herkenbare thema’s zoals liefde, vriendschap, identiteit en verandering.

De tweeling Veerle en Renske (15) gaat op kamp. De hooggevoelige Renske ziet er als een berg tegen op. Ze heeft tijd nodig voor veranderingen en raakt snel moe van nieuwe prikkels. Gelukkig leert ze de aardige kampleider Remco kennen. Hij helpt haar als ze rust nodig heeft. En Mirjam blijkt een echte vriendin. Door de manier waarop auteur Heidi de Vries Renskes gedachtewereld beschrijft, ga je begrijpen waar pubers zoals zij mee worstelen. Het verhaal zou sterker zijn geweest als ze meer had laten zíén wat er in Renske omgaat, in plaats van het te beschrijven. Desondanks biedt dit eerste deel van de serie ”Summer Girls” –vooral– reformatorische meiden vertrouwd leesplezier.

Boekgegevens

Prikkels, Heidi de Vries-Flier; uitg. De Banier, Apeldoorn, 2018; ISBN 978 94 029 0652 3, 182 blz.; € 11,95.