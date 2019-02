Historische roman van Sarah Ladd over de situatie van arbeiders in Engeland

„We hebben geen zeggenschap over wat anderen doen. We hebben alleen in de hand hoe we ermee omgaan”, luidde het levensmotto van Kates moeder. Kate leeft als weversdochter in Yorkshire, in het Engeland van 1812. De nieuwe eigenaar van haar grote concurrent Stockton Mill zet de hele bestaande wereld van de wevers, kaarders en scheerders op zijn kop met de aanschaf van een nieuwe kaardmachine. Hierdoor raken veel arbeidersgezinnen hun inkomen kwijt. De vete die al generaties lang tussen de twee families staat, eist zijn tol. Zijn Kate en Henry in staat om eerlijk naar elkaar te kijken, zonder de ballast van ouders en grootouders?

Sarah Ladd heeft al een lange rij romans op haar naam staan, met een aantal saaie titels. Toch verrast deze nieuwe roman met een stuk geschiedenis van de arbeiders aan het begin van de negentiende eeuw. Henry Stockton wint aan sympathie wanneer hij de werkomstandigheden wil verbeteren en ondanks een aanslag op zijn leven zijn koers uitzet. Sarah Ladd schetst de moeilijke verhoudingen tussen verschillende klassen en de onverzettelijke houding ten opzichte van een meisje dat ongehuwd zwanger raakt. Er is niets nieuws onder de zon. Ook nu verrichten kleine kinderen in fabrieken lange dagen lopendebandwerk voor een schamel loon. Ook nu worden meisjes uit de familie gestoten bij een ongeplande zwangerschap. Dat vergeving en liefde twee krachten zijn die veel fouten kunnen overwinnen, blijkt uit deze mooie roman van Sarah Ladd.

Boekgegevens

De weversdochter van Amberdale, Sarah Ladd; uitg. Kok; 341 blz.; € 19,99.