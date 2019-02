Historische roman van Deeanne Gist

Het jaar 1898 was er een van grote veranderingen op veel terreinen. In ”Olie op het vuur” neemt Deeanne Gist de lezer mee naar een stadje in Texas dat opbloeit onder de opbrengst van de olie-industrie. De dochter van de rijkste oliebaron, Essie, heeft een ondernemersmentaliteit: ze start een Vélocipède-club en introduceert haar eigen kledinglijn daarvoor, de pofbroek. Ze jaagt op slangen en kan dammen als de beste. Essie steelt de show met haar fietskorsetten, kostuums en enorme hoeden. Hoewel op leeftijd, is ze nog steeds vrijgezel. Deze eigengereide dame verliest haar hart aan de nieuwe arbeider Tony, die zijn afkomst verborgen houdt. Totdat hij gevangen wordt gezet voor moord op zijn halfbroer.

Deeanne Gist is een onverbeterlijke romanticus en laat de lezers wegdromen met tamelijk onrealistische verwikkelingen, die altijd goed aflopen. Deze roman is er een van de zo vele in haar oeuvre: het decor verandert, maar de afloop is vanaf het eerste hoofdstuk duidelijk. Daarbij gaat er een oppervlakkig christelijk sausje overheen. Tony verliest zijn familie en zijn erfenis, maar: „Toen hij dacht dat zijn beker leeg was, koos zijn hemelse Vader de beste wijn uit, om in zijn beker te schenken tot die overstroomde.” Geen diepgravend verhaal dus, hoewel de historische context goed is weergegeven en de auteur leuke feitjes beschrijft. Een makkelijk leesbare roman die de lezer niet veel meer biedt dan wat vermaak. Zelfstandig te lezen vervolg op ”Een schone zaak”.

Boekgegevens

Olie op het vuur, Deeanne Gist; uitg. Kok; 384 blz.; € 19,99.