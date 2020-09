Historische roman: twee vrouwen, twee oorlogen

Echte helden in oorlogen zijn meestal mannen. Toch hadden vrouwen wel degelijk een belangrijke rol. ”Ik hoor bij jou” van de Engelse schrijfster Lizzie Page getuigt daarvan en geeft twee zussen een ereplaats, de een als ambulanceverpleegkundige en de ander als tekenares van de oorlog.

Het bijzondere aan het verhaal is dat het zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog maar steeds terugblikt naar de Grote Oorlog van 1914-1918. De zussen waren in hun jonge jaren tijdens de eerste oorlog en dienden het land op heldhaftige manier. Twintig jaar later dreigt de tweede oorlog. Vivi is inmiddels getrouwd maar kinderloos, Olive is nog vrijgezel en lijdt aan het leven. Wanneer Pearl als evacué bij Vivienne in huis komt, verandert alles. Pearls oom is niemand anders dan Sam, de gewonde soldaat uit de eerste oorlog die Vivi verpleegde maar die ze uit haar leven stuurde omdat ze al verloofd was. Akelige geheimen komen aan het licht, al heeft het verhaal toch een romantische afloop.

Twee oorlogen en twee vrouwen, dat zijn de verhaallijnen in deze historische roman. Boven het hele verhaal hangt een duistere, sombere sfeer. Wat is de achtergrond van Olive, waardoor is ze zo depressief? En wat verbergt Vivi’s man voor schunnig geheim, waardoor het huwelijk kinderloos blijft? Het verhaal is goed geconstrueerd en origineel, met een wat historische en persoonlijke feiten erin verwerkt. Vrouwen zijn lang weggeschreven uit de geschiedenis. Dit boek is een poging hen er weer in te schrijven, aldus de auteur.

Boekgegevens

Ik hoor bij jou, Lizzie Page; uitg. KokBoekencentrum; 400 blz.; € 21,99