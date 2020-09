Historische roman: slechteriken versus helden

Wanneer je van historische romans houdt vol schietpartijen, herbergen met volle gelagkamers, struikrovers en edelen, dan smul je van de nieuwe roman van Michelle Griep.

Griep situeert haar verhaal 200 jaar geleden in het Engeland van 1815. De pittige Abigail wordt door haar stiefmoeder het huis uit gezet en gaat op weg naar haar aanstaande man. Ze krijgt ook de zorg voor de kleine Emma toegewezen. Maar onderweg gebeurt het ene ongeval na het andere. De knappe Samuel werpt zich op als haar beschermer, maar moet dat bijna met de dood bekopen. En wanneer Abigail dan eindelijk bij haar toekomstige man is aangekomen, blijkt de werkelijkheid totaal anders dan ze gedacht had. Kiest ze voor aanzien of voor echtheid? ”Op weg naar Brakewell Hall” neemt de lezer mee naar een haast vergeten wereld van heuse struikrovers die reizigers overvielen, vetes uitvochten en uit waren op rijkdom. Tegenover deze slechteriken staat de held Samuel, die strijdt voor recht. En natuurlijk is daar een eenzame jongedame, die beschermd moet worden. Tussen deze twee hoofdpersonen ontstaat een relatie van aantrekken en afstoten. Pas aan het eind lees je de romantische goede afloop. De schrijfster heeft goed bronnenonderzoek gedaan naar de tijd, de dagelijkse leefwijze met zijn ziekten, armoede en standsverschillen, gezien de bibliografie achter in het boek. Het resultaat is een heel zoete historische roman, vol overvallen en reddingen, en een gelukkig huwelijk als resultaat. Het geloof in God, als Degene Die vrede geeft en het leven bestuurt, krijgt daarnaast ook een plek.

Boekgegevens

Op weg naar Brakewell Hall, Michelle Griep; uitg. KokBoekencentrum; 367 blz.; € 21,99