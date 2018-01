Historische roman over verstandshuwelijk bij Ierse adel

Na haar debuut ”Op de vleugels van de wind” schreef Dineke Epping ”Thuis op Dunleigh Hall”, een historische roman vol intriges, standsverschillen, opstandige pachters, Ierse adel en romantiek.

In het verhaal spelen twee personages de hoofdrol. Het is 1876. De Ierse William Garney, de vierde graaf van Rassmore, heeft na de dood van zijn vader de moeilijke taak om het vervallen landgoed Dunleigh in ere te herstellen. Doordat zijn vader het familiekapitaal vergokt heeft, is dit onmogelijk, tenzij William geld van buitenaf weet aan te trekken. Zijn buurman en vriend James Kilbrooke komt daarom met het idee om tijdens het uitgaansseizoen in Londen op zoek te gaan naar een rijke vrouw voor William.

De Amerikaanse Caroline Milton is de erfgename van een rijke familie in New York, maar zij geniet geen aanzien in de hogere kringen omdat haar vader fout was tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). Carolines moeder vindt eer en stand erg belangrijk en wil per se dat haar dochter met een edelman met een hoge titel trouwt.

Daarom neemt zij haar dochter mee naar Engeland om in het Londense uitgaansseizoen een rijke echtgenoot aan de haak te slaan. De zucht naar roem en eer past echter helemaal niet bij Caroline. Zij is nuchter en gedraagt zich niet naar de rijkdom en de elitaire sfeer waarmee in is opgegroeid.

Verstandshuwelijk

Eenmaal in Londen valt de typisch Amerikaanse Caroline erg uit de toon bij de bedeesde Britse adellijke meisjes. In het uitgangsleven loopt ze William tegen het lijf en hij vindt haar sympathiek en interessant. Nadat hij zich ervan vergewist heeft dat zij veel geld bezit, vraagt hij haar ten huwelijk. Het is een verstandshuwelijk: William heeft het geld nodig voor zijn landgoed, en voor Caroline komt het goed uit omdat ze niet met de opdringerige markies van Fellbourne wil trouwen.

Het huwelijk is tegen de zin van Carolines moeder, omdat lord Fellbourne een hogere titel heeft dan William. Toch doet Caroline haar eigen zin en laat ze haar moeder steeds minder haar leven bepalen.

Na haar huwelijk met William emigreert Caroline naar het koude Ierland, waar ze erg moet wennen. In het begin is ze totaal ongeschikt voor haar rol als lady Rassmore, ze gaat de mist in met de etiquetteregels. Haar buurvrouw Imogen, de vrouw van Williams vriend James, kleineert haar en probeert William van haar af te pakken, omdat zij verliefd op hem is. Later probeert zij hem zelfs te verleiden.

Lange tijd gedragen William en Caroline zich afstandelijk tegenover elkaar, maar op een gegeven moment verandert hun relatie. Juist op dat moment komen de pachters van het landgoed in opstand tegen de overheersing door de adel. William en Caroline worden bedreigd en daarna wordt het kasteel van hun buren James en Imogen in brand gestoken. Wie is er verantwoordelijk voor deze rellen? En wie zit er achter de geheimzinnige brief die Caroline krijgt? Dat blijft tot het einde van het verhaal spannend.

Vertrouwen

In ”Thuis op Dunleigh Hall” zijn verschillende thema’s met elkaar verweven: eerzucht, de eenzaamheid in een verstandshuwelijk, ontrouw, schuldgevoel over verkeerde keuzes in het verleden, de moeilijkheid van inburgeren in een andere cultuur, oprechte liefde en het geloof in God. Het is mooi om te lezen hoe Caroline bij alle spanningen en moeilijkheden in haar leven de raad van haar grootvader opvolgt: „Bid voor elke beslissing en laat God je leiden.”

In haar vertrouwen op God is ze ook haar man tot steun. Verder blijkt dat een goede moraal belangrijk is voor het echtpaar. Caroline zet zich in voor de arme kinderen van Dunleigh en William is trouw aan zijn vrouw. Daarnaast blijft William zijn vriend James steunen, ondanks dat deze iedereen in gevaar brengt door het wanbestuur van zijn landgoed.

Epping weet de historische setting van het verhaal en de cultuur van de negentiende-eeuwse Ierse adel goed neer te zetten. De beschrijvingen van de kastelen, japonnen, kostuums en de gang van zaken bij een audiëntie bij de Britse koningin, adellijke diners en een Ierse jacht voeren de lezer mee naar het verleden.

Hoewel er genoeg gebeurt in het verhaal, had het af en toe iets meer vaart mogen hebben. Pas laat in het boek worden er geheimen ontrafeld en begint er beweging te komen in de relatie van William en Caroline. De uitgebreide beschrijvingen van bals, feesten en besprekingen over het wel en wee van het landgoed die daaraan voorafgaan, hadden wat korter gekund. Dan zou de lezer minder lang hoeven te wachten totdat er weer iets spannends of interessants gebeurt.

Het aantal personages in de roman is overzichtelijk en de plot van het verhaal zit goed in elkaar. De auteur verbindt alle gebeurtenissen aan elkaar en laat niets aan het toeval over.

”Thuis op Dunleigh Hall” is een aansprekende en levendig geschreven historische roman over twee mensen uit totaal verschillende werelden die, ondanks vijandschap, problemen en spanningen, samen een bestaan opbouwen.

Boekgegevens

Thuis op Dunleigh Hall, Dineke Epping; uitg. Kok, Kampen, 2017; ISBN 978 90 297 2675 7; 512 blz.; € 24,95.