Historische roman over Engeland in de negentiende eeuw

Het jaar 1880 was een tijd vol tegenstellingen in Engeland. Enerzijds was daar grote armoede, met weeshuizen vol achtergebleven kinderen en arbeiders die keihard moesten werken voor hun dagelijks voedsel. Aan de andere kant was daar de gegoede burgerij, die leefde voor het aanzien van de mensen, met hun debutantenbal, feesten met de meest moderne jurken om elkaar de loef af te steken.

De jonge Eileen leeft in deze twee werelden. Na de bevalling van haar kleine dochtertje in het weeshuis is ze opgeleid tot naaister. Nu werkt ze al jaren in een chic naaiatelier om de rijke burgers van de meest prachtige japonnen te voorzien. Maar waar is haar dochtertje gebleven? Wanneer ze erachter komt dat ze jaren geleden in een klein dorp is geplaatst, gaat Eileen op zoek, met de bedoeling haar terug te halen. Tegen beter weten in verliest ze haar hart aan Matt, die worstelt met zijn oorlogsverleden. En is de kleine Maggie wel echt het dochtertje van Eileen? Raadsels moeten worden opgelost om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan.

Dineke Epping weet met ”De draad die ons verbindt” het oude Engeland tot leven te brengen in goede sfeertekeningen en mooie verhaallijnen. De strijd met een verleden dat niet meer ongedaan gemaakt kan worden kan verscheidene gezichten hebben. Beide hoofdpersonen moeten hier hun eigen weg in vinden om zo weer een nieuw leven op te bouwen. Het geloof in God en in Zijn vergeving en genade speelt hierin een belangrijke rol.

Boekgegevens

De draad die ons verbindt, Dineke Epping; uitg. KokBoekencentrum; 507 blz.; € 23,99