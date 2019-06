Historische roman over achterstandsbuurt in Londen

Bij ”Theedoeken en toekomstdromen” denk je als lezer algauw aan een vrouw die zorgt, schoonmaakt en dient en daarnaast ook droomt van een spannende toekomst die daar wellicht haaks op staat.

Rebecca, de hoofdpersoon uit deze historische roman, is inderdaad dienstmeisje geweest en nu de vrouw van dominee Jack. Jack preekt vanuit zijn passie voor de Heere Jezus, maar wordt daarom juist ontslagen. Jack en Rebecca verhuizen noodgedwongen naar Londen en maken kennis met de achterstandswijken en de allerarmsten van de stad. Het wordt een nieuwe plek, waar het licht van het Evangelie gaat schitteren. Hoewel de titel erg soft is, weet de Engelse schrijfster Hannah Buckland er een keurig verhaal van te maken. Ze laat heel duidelijk de standsverschillen zien met de daarbijbehorende regels en verplichtingen. De adel had in de negentiende eeuw ook inspraak in de Church of England, wat niet altijd goed uitpakte. De schrijfster laat de lezer meekijken in het geloofsleven van Jack en Rebecca, soms door middel van een geciteerde preek van Jack. In tegenstelling tot veel Amerikaanse romans met een evangelische inslag komt het christelijke gehalte van deze roman heel dicht bij het gedachtegoed van de reformatorische lezer. Qua spanning en ontknoping is het verhaal tamelijk flauw. De onvervulde kinderwens van het predikantsechtpaar wordt op de valreep op een wonderlijke manier vervuld, zodat ook de toekomstdroom waar de titel naar verwijst, een onverwachte invulling krijgt.

Boekgegevens

Theedoeken en toekomstdromen, Hannah Buckland; uitg. De Banier; 315 blz.; € 19,95