”Het zwijgen van Maria Zachea” centraal in campagne Nederland Leest

Het is november en dat kan maar één ding betekenen: het evenement ”Nederland Leest” is van start gegaan. Het idee is simpel: mensen lezen allemaal hetzelfde boek en gaan daarover met elkaar in gesprek. Dat laatste is misschien wat ingewikkeld geworden, maar lezen kan natuurlijk altijd en overal. Het boek wordt ook nog eens gratis verstrekt door de openbare bibliotheek.

Dit jaar is de keus gevallen op ”Het zwijgen van Maria Zachea” van Judith Koelemeijer uit 2001. Twaalf kinderen uit een groot rooms-katholiek tuindersgezin blikken terug op hun jeugd in de jaren vijftig en zestig. En op de rol van hun moeder, de oma van Judith Koelemijer, die zij dagelijks verzorgen nadat ze werd getroffen door een hersenbloeding. Met hun familiegeschiedenis ontvouwt zich de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.

Koelemeijer won met het boek de NS Publieksprijs; er werden meer dan 300.000 exemplaren van verkocht. Wie het desondanks nog niet heeft gelezen, krijgt nu de kans. En kan er straks over meepraten.

Juniorvariant

De campagne Nederland Leest kent ook een variant voor jongeren. Dit jaar staat het jeugdboek ”Dwars door de storm” van Martine Letterie en Karlijn Stoffels centraal tijdens Nederland Leest Junior. De campagne richt zich op schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2.

Het boek speelt zich af in Groningen, 1953. Tjakkie heeft maar één droom: naar de hbs gaan. Maar arbeiderskinderen leren niet door. Toch start ze op school met voorbereidingen voor de hbs. Haar ouders mogen er niets van weten.

De op Ambon geboren Jacob speelt het liefst gitaar. Rock-’n-roll, juist de muziek waar zijn vader zo’n hekel aan heeft. Samen met zijn familie komt Jacob naar het woonoord in Finsterwolde, dat met zijn kaalheid in schril contrast staat met de prachtige schelpenstranden die hij zich herinnert van Ambon.

De werelden van Tjakkie en Jacob hadden niet meer kunnen verschillen. Toch delen ze iets heel belangrijks: een droom die lijnrecht tegen die van hun ouders ingaat.