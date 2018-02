Het leven en sterven van Cornelia Winkelman

Het boekje ”Het wonder van Gods vrije genade” (uitg. Den Hertog, Houten, 12,50 euro) bevat een beschrijving van het leven en sterven van Cornelia Constantia Winkelman (1692-1716).

Het verhaal is opgeschreven door ds. Petrus Immens, die deze Middelburgse vrouw op haar ziekbed vele malen heeft opgezocht. Hij was diep onder de indruk van haar nabije leven en van de stervensgenade die ze ontving. Hij schreef er een lange brief over aan haar zwager, ds. Martinus Bosschaert te Dordrecht.

Onder de titel ”Het wondere van Gods vrije genade door Jezus Christus, vertoont in een stervend christen” kwam het op de markt. Voor die uitgave schreef Petrus Immens een korte Bijbels-theologische inleiding en uitleiding. Deze levensbeschrijving is nu hertaald en ingeleid door dr. M. Golverdingen.