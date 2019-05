Het land achter brexit

Niemand zag het aankomen. Dat een kleine meerderheid van het Britse volk op 23 juni 2016 voor uittreding uit de Europese Unie zou stemmen. Ook voor Mathijs Schiffers, correspondent in Londen voor het Financieele Dagblad, kwam de uitslag van het brexitreferendum als een verrassing. Het bracht hem ertoe op zoek te gaan naar antwoord op de vraag wat Britten beweegt om brexit te steunen. Het is een vraag die velen in Europa bezighoudt.

Schiffers beschrijft wat hij in tien plaatsen, naast zijn woonplaats, in het Verenigd Koninkrijk te horen en te zien krijgt van de inwoners. Op deze manier geeft hij direct inzicht in zijn werkwijze als correspondent: pubs, theehuizen en restaurants bezoeken en daar mensen aan het praten krijgen.

Die reportages wisselt hij in zijn boek af met gedetailleerde portretten van tien Britse politici die volgens hem een flinke vinger in de brexitpap hebben. Die afwisseling is zowel verfrissend als verwarrend. Het kost moeite om na elk hoofdstuk over te stappen van reportage naar portret en vice versa. De schrijver doorbreekt daarmee wel de sleur van de enigszins op elkaar lijkende reportages.

Uiteindelijk wordt het voor Schiffers duidelijk waarom een deel van de Britten de brexit steunen: de hogere klassen willen de trots en zelfstandigheid van het land herstellen; de lagere klassen voelen zich benadeeld door de EU. Ondanks zijn poging om brexit „zo neutraal mogelijk te benaderen”, schijnt zijn onbegrip voor de brexiteers soms wat door.

Boekgegevens

Brexitland. Een Onverenigd Koninkrijk, Mathijs Schiffers; uitg. Business Contact; 239 blz.; € 14,99.