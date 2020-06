Het „geweldige feest” van de jaren zestig nader bekeken

De beschaving mag zijn voortgeschreden, maar „de oude Adam is nooit ver weg. De oude Eva trouwens ook niet”, aldus Piet de Rooy aan het eind van zijn boek ”Alles! En wel nu!”.

De Rooy is hoogleraar geschiedenis van Nederland tot 2009 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij beschrijft in zijn boek de roerige jaren zestig van de vorige eeuw. De jaren waarin alles opnieuw leek te moeten beginnen. Bij de bezetting van een universiteitsgebouw in het Franse Nanterre klonk de leus ”Obtenir tout, tout de suite”, ”Alles! En wel nu!”. Dat werd dan ook de titel van De Rooys boek. Hij duidt zijn boek als „een zoektocht naar de eigen jeugd.” Maar nostalgie, zegt hij, is een onbetrouwbare gids. „Het historisch onderzoek is aantrekkelijker als het uitgaat van een zekere verwondering, zo niet onbegrip.”

De Rooy zelf was een insider. In 1966 zette hij zijn studie geschiedenis vanuit Utrecht voort in Amsterdam, „de hoofdstad van de culturele revolutie”, waar „een milde waanzin” was uitgebroken. Hij laat alle gebeurtenissen de revue passeren, waarbij hij van tijd tot tijd opmerkt deelgenoot te zijn geweest, zelfs te hebben genoten of „totaal overdonderd” te zijn geweest.

Voor wie die jaren heeft meegemaakt zijn de gebeurtenissen heel herkenbaar. Ik som willekeurig op: de Maagdenhuisbezetting, de Rolling Stones, Provo met Roel van Duyn, de nozems, protesten tegen de Vietnamoorlog, rellen bij de huwelijkssluiting van Beatrix en Claus, de feministische golf, de moord op Kennedy, het Amsterdamse Lieverdje met acties van de ‘antirookmagiër’ Jasper Grootveld, Dolle Mina, naakt op tv (Phil Bloom), de komst van D66, 24 uur nadat het kabinet-Cals was gevallen in ”de nacht van Schmelzer”, Nieuw Links in de PvdA, Boer Koekoek, Simon Vinkenoog en de drugs, ”Ik Jan Cremer”, seksuele revolutie, popfestival in Kralingen na Woodstock in de VS (”a celebration of hair and nudity”), de komst van de spijkerbroek, de minirok, de pil en de bikini. Maar ook: „Het politieke landschap ontplofte” en „kreunend zakte de verzuiling in elkaar.” En last but not least, de secularisatie met allereerst en vooral de teloorgang van het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk.

In dit alles was er het verzet tegen de burgerlijkheid: de bohemiens tegen de bourgeoisie, ofwel de ongeordenden in kleding en gedrag tegen de verburgerlijking. De Telegraaf werd de grootste krant van Nederland en liet dag in, dag uit weten „dat de mondige burger gekneveld werd.”

Het blad Hitweek, dat op 17 september 1965, een paar maanden na de oprichting van Provo, verscheen, heeft de jaren zestig getypeerd als „een geweldig feest.” Dat is ook het opschrift boven het eerste hoofdstuk in dit boek.

Verleden

Met de kreet ”alles en wel nu” werd afgerekend met het verleden. „Was het (verleden) immers geen verzameling van gebeurtenissen die beter niet hadden kunnen plaatsvinden: uitbuiting van arbeiders, onderdrukking van vrouwen, hardvochtig kolonialisme en inhumaan racisme? Dat was precies waar de jaren zestig afstand van namen. Zo werd het heden het dominante begripsregister, waarbij zelfs de toekomst niet langer de horizon bepaalde.”

In dit alles lag de nadruk op wat De Rooy noemt ”authenticiteit”. De eigen persoonlijkheid werd de maat van alle dingen. Allerlei vormen van gezag verloren hun vanzelfsprekendheid. De mens diende eigen waarden en normen te volgen. Individualisme ten top. Intussen kreeg daardoor het neoliberalisme een voedingsbodem. De VVD groeide tussen 1967 en 1981 van 17 naar 26 zetels in de Tweede Kamer. In 1982 voerde Ed Nijpels een zeer succesvolle campagne met de verkiezingsslogan ”Gewoon jezelf kunnen zijn”.

In Amsterdam kreeg De Rooy echter langzaam een beetje gevoel voor wat ”geschiedenis” is. Hij kreeg daadwerkelijk „contact met het verleden.”

Zo is hij van oordeel dat de ontwikkeling op het gebied van de seksualiteit, waar hij een heel hoofdstuk ”Progressief bloot” aan wijdt, haar oorsprong al vindt in de verlichting.

In de jaren zestig ging het ook om de verhouding tussen de drie domeinen economie, politiek en cultuur, die uit balans raakten. De economie werd dominant. Daarvoor gaat De Rooy terug naar de Franse Revolutie, waarna deze domeinen elk hun eigen autonomie en dynamiek kregen.

De Rooy zet de jaren 60 ook af als reactie tegen de jaren 50, jaren van ongekende welvaart na de Tweede Wereldoorlog, waarin Nederland begon te lijken op de Amerikaanse „consumptiesamenleving.”

Eerlijke blik

Na deze dwarsdoorsnede door het boek kom ik tot een beoordeling. Het boek van De Rooy biedt een eerlijke blik in de jaren 60, niet zonder zelfreflectie van de schrijver. Het boek laat zich lezen als een spannende documentaire, met vaart geschreven, in een transparante stijl. Na alles wat al over deze woelige jaren is geschreven, pretendeert de auteur dat zijn boek een meerwaarde heeft. Een meerwaarde boven bijvoorbeeld het boek van James Kennedy ”Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig”. Kennedy is van oordeel dat „de samenwerkende elites” optraden als „bereidwillige predikers” van de snelle modernisering van Nederland. Daarmee acht de Rooy „de opkomst van de opstandigheid” echter niet verklaard. Voer voor historici.

Deze nieuwe doorlichting van de jaren zestig heeft echter wel een hoog Amsterdamgehalte. Daar speelden zich die vaak exotische gebeurtenissen af. Maar, al is er zeker met vertraging ook een nagalm van geweest in de provincie, daar is de inhoud van dit boek toch niet integraal op van toepassing.

Dat brengt mij op een inhoudelijke kritiek, waar het religie en de kerken betreft. De afbrokkeling van het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk komt uitvoerig aan de orde. „Protestanten hadden het misschien gemakkelijker, maar ook die gaven een aantal diepe overtuigingen op”, zegt De Rooy. Protestanten komen echter spaarzamelijk voor het voetlicht en dan ongedefinieerd. Wel H. Algra en C. N. van Dis met hun protest tegen het ezelproces inzake Gerard Reve. En wel H. M. Kuitert als icoon van het veranderde gereformeerde leven. Maar verder lijkt het protestantisme zich bij De Rooy vooral te voltrekken rondom „het mild progressieve en zeer weldenkende” Wending (Maandblad voor Evangelie en Cultuur, het blad van zijn vader, een gereformeerde hoofdonderwijzer) en het al even progressieve Hervormd Nederland.

Daarmee blijft buiten beeld dat zich in de jaren zestig ook een herzuiling in met name de evangelische en de gereformeerde, zeg reformatorische, wereld ging aandienen, als reactie op het „geweldige feest.” Die herzuiling kreeg vooral verankering in de provincie, nauwelijks in Amsterdam. De Rooy heeft de jaren zestig nader bekeken. Maar wel vooral door een Amsterdamse bril, met een verengde scope.

Boekgegevens

Alles! En wel nu! Een geschiedenis van de jaren zestig, Piet de Rooy; uitg. Wereldbibliotheek; 223 blz.; € 20,-.