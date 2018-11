Hendrik Groen wint NS Publieksprijs voor de tweede keer

Hendrik Groen heeft met ”Zolang er leven is” de NS Publieksprijs binnengehaald. De uitgave van Meulenhoff is daarmee het Boek van het Jaar 2018. De winnaar van de NS Publieksprijs krijgt een sculptuur van Jeroen Henneman, een bedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis reizen met de NS.

Groen, een pseudoniem van Peter de Smet, haalde 42,2 procent van de ruim 97.000 uitgebrachte stemmen van het lezerspubliek. Kees Hulst, hoofdrolspeler uit de tv-serie ”Het geheime dagboek van Hendrik Groen”, nam de publieksprijs namens Groen in ontvangst tijdens het tv-programma De Wereld Draait Door, want de auteur zelf houdt zich liever op de achtergrond. Hulst bevestigde in de uitzending wel definitief de geruchten over wie er schuilgaat achter het pseudoniem. Het prijzengeld gaat naar de Stichting Alzheimer.

Het is de tweede keer dat een boek van Hendrik Groen de NS Publieksprijs wint: in 2016 deed hij dat met ”Pogingen iets van het leven te maken”. Andere genomineerden voor deze editie waren ”Dagboek van een getuige” van Astrid Holleeder, ”De heilige Rita” van Tommy Wieringa, ”Het beste wat we hebben” van Griet Op de Beeck, ”Nazomer” van Esther Verhoef en ”Stromboli” van Saskia Noort.

Frank Krake, auteur van het boek ”De laatste getuige”, voerde zelf campagne om via vrije keuze in aanmerking te komen voor de prijs. Hij haalde 11,6 procent van de stemmen.