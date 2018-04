Heitzmann schrijft indringend liefdesverhaal

De populaire romanschrijfster Grace Evangeline wil van haar nieuwste roman een toneelstuk maken. Met literair toneelschrijver Devin Bressard als producer. Maar Devin kraakt haar romans af en Grace gooit hem woedend een glas ijsthee in zijn gezicht. Dan moeten ze onverwachts samen een toneelstuk schrijven. Het zet de verhoudingen tussen de twee op scherp.

In ”Ik wist het wel” beschrijft de Amerikaanse bestsellerauteur Kristen Heitzmann de spanningen tussen deze twee mensen op een meeslepende manier. Grace gelooft in liefde en romantiek, maar Devin is verhard door het verleden en heeft er niets mee.

Naarmate het verhaal vordert, wordt duidelijk dat ook Grace is gevormd door pijnlijke gebeurtenissen in het verleden. Naast de ingrijpende invloed van deze trauma’s speelt de onbedwingbare lichamelijke aantrekkingskracht en liefde tussen Devin en Grace een grote rol in deze roman. Ondanks dat Grace in haar boeken het belang van kuisheid, ware liefde en een christelijke levensstijl beschrijft, blijkt ze niet tegen de verleiding bestand te zijn. De gevolgen daarvan zetten haar hele carrière en leven op de kop.

Heitzmann schreef met ”Ik wist het wel” een indringend liefdesverhaal dat de pijnlijke gevolgen van onze menselijke zwakheid en verkeerde keuzes laat zien. Ze zet er echter de kracht en de schoonheid van liefde en de hoop van het geloof in God tegenover. Dat maakt van deze roman een verhaal met een diepere laag.

Boekgegevens

Ik wist het wel, Kristen Heitzmann; uitg. Voorhoeve, Utrecht, 2017; ISBN 978 90 297 2624 5; 400 blz.; € 20,-.