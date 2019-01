Heimwee naar de winter

Sleeën, schaatsen, sneeuwballen gooien. Is dat iets waar we over enkele tientallen jaren met heimwee op terugkijken omdat het nooit meer voorkomt? Hebben we dan een fotoboek zoals ”Holland Winter Wonderland” nodig om aan de jeugd te laten zien hoe mooi het was?

Feit is dat winters in Nederland over de afgelopen 100 jaar gemiddeld 1,3 graad warmer zijn geworden. Echte koude dagen worden door de klimaatverandering steeds zeldzamer. De kans op vrieskou is elk jaar systematisch kleiner. De kans op sneeuw en ijs dus ook.

Geen wonder dat winterliefhebbers zoals fotografen, schaatsers, sleeërs niet te houden zijn als het een keer wel gesneeuwd of gevroren heeft. Dan nemen ze graag een dag vrij om hun hobby uit te oefenen.

Frans Lemmens is zo’n fotograaf die in een echte winter niet bij de warme kachel blijft, maar er op uit trekt om al die winterse beelden op de gevoelige plaats vast te leggen. Samen met Marjolijn van Steeden heeft hij een fotoboek uitgebracht met alleen maar winterse platen.

Helemaal nieuw zijn de foto’s niet. Sommigen beelden stonden ook in vorige boeken van het tweetal, bijvoorbeeld in het in 2014 verschenen fotoboek ”Nederland op zijn mooist”. En foto’s van de Elfstedentocht moeten wel meer dan 20 jaar oud zijn, omdat de laatste tocht der tochten in 1997 is gereden. De meeste foto’s zijn al wat ouder, want zo vaak komt het niet voor dat grote binnenwateren zoals het IJsselmeer, bevroren zijn.

Erg is dat allemaal niet. Als het deze winter niet tot schaatsen of sleeën komt, kunnen de winterliefhebbers ”Holland Winter Wonderland” even wegdromen naar die keren dat het wel kon.

Boekgegevens

”Holland Winter Wonderland”, Frans Lemmens, Marjolijn van Steeden; uitg. Fontaine; 192 blz.; € 29,99.