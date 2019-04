Hanna van Vliet las boeken over christenvervolging in China

Hanna van Vliet (12) uit Nieuw-Lekkerland heeft nog nooit eerder aan een verhalenwedstrijd meegedaan. Toch viel ze met haar verhaal ”Een echte Chinees?” meteen in de prijzen.

Ze beschrijft daarin op een spannende manier hoe een groep christenen bijna wordt opgepakt tijdens een verboden bijeenkomst. Hanna zit op het Driestar College in Lekkerkerk in de eerste klas van het VWO. Ze kreeg de smaak van het schrijven te pakken tijdens de typelessen die ze volgde. „We mochten op een bepaald moment zelf iets verzinnen en dat vond ik erg leuk om te doen.” Op aanraden van haar moeder besloot ze mee te doen aan de verhalenwedstrijd van Bonisa. Om inspiratie op te doen las ze een aantal boeken over het leven van vervolgde christenen in China. De uitslag van de wedstrijd was een verrassing voor haar. „Ik had er echt niet op gerekend.” Als de kans zich voordoet zal ze in de toekomst waarschijnlijk nog wel eens een keer meedoen met een schrijfwedstrijd.