Hanna Bervoets schrijft Boekenweekgeschenk 2021

Hanna Bervoets schrijft het Boekenweekgeschenk voor de Boekenweek 2021. De 86ste Boekenweek heeft plaats van 6 tot en met 14 maart 2021.

Bervoets (1984) is schrijver, essayist en scenarist. Zij publiceerde zeven romans, diverse scenario’s, toneelstukken, korte verhalen en essays. In 2009 debuteerde Bervoets met ”Of hoe waarom”, twee jaar daarop verscheen ”Lieve Céline”, dat werd bekroond met de Opzij Literatuurprijs. Een jaar later verscheen de bestseller ”Alles wat er was”, gevolgd door ”Efter” (2014), ”Ivanov” (2016) en ”Fuzzie” (2017).

Bervoets’ werk werd verschillende malen genomineerd voor de Gouden Boekenuil, de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs. In 2017 won Bervoets de BNG Bank Literatuurprijs voor ”Ivanov”, en in datzelfde jaar eveneens de Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre.

Haar laatste roman, ”Welkom in het Rijk der zieken”, haalde de longlist van de Bookspot Literatuurprijs en van de Libris Literatuurprijs. Vertaalrechten van haar werk werden onder andere verkocht aan Duitsland, Frankrijk en Turkije. Bervoets woont en werkt in Amsterdam.

Directeur Eveline Aendekerk van het CPNB, dat de Boekenweek organiseert, zegt „ongelofelijk blij” te zijn dat Bervoets het Boekenweekgeschenk schrijft. „Hanna is met haar inspirerende oeuvre en scherpe observaties een belangrijke stem in de literatuur en een van de meest toonaangevende vertegenwoordigers van een nieuwe generatie. Een nieuwe generatie die haar eigen stempel zet op de Nederlandse literatuur. Het is dan ook de hoogste tijd dat deze generatie een prominente rol krijgt in de Boekenweek.”

Bervoets is niet alleen de jongste Boekenweekgeschenkauteur van dit millennium, maar ook de jongste vrouwelijke Boekenweekgeschenkauteur sinds Hella Haasse het geschenk schreef in 1948.

Aendekerk realiseert zich dat we de aankondiging komt op een moment dat het „onvoorspelbare en pittige tijden voor het boekenvak zijn”. „Reden te meer om er samen met boekhandels, uitgeverijen, auteurs en bibliotheken voor te zorgen dat de Boekenweek 2021 een groot lezers- en boekenfeest in de boekhandel en de bibliotheek gaat zijn!”

Bervoets zegt dat het schrijven van het Boekenweekgeschenk een langgekoesterde wens is. „Toen ik in december werd gevraagd, wist ik meteen: dit ga ik doen. Ik ben de volgende dag begonnen. Zelden werkte ik met zoveel energie en concentratie aan een verhaal als nu. Ondertussen zijn het onzekere tijden, ook voor de boekenwereld. Om schrijver Valeria Luiselli te citeren: „Boeken zijn niet in gevaar, die hebben plagen, dictators en natuurrampen overleefd. Maar de boekenbranche verkeert in zwaar weer.” Gelukkig is de boekenwereld inventief. En in tijden als deze bieden boeken meer dan alleen troost. Literatuur kan inzichten genereren, gedachten scherpen, normen bevragen. Want elke roman is een geschiedenisboek, en elk geschiedenisboek is een roman. Ik vind het dan ook niet alleen een eervolle, maar ook een belangrijke taak de literatuur en ons boekenvak te vertegenwoordigen volgend jaar. Daarbij kijk ik nu al uit naar een Boekenweek waarin we niet alleen de literatuur, maar ook de veerkracht van de boekhandel vieren.”

Lezers krijgen het Boekenweekgeschenk bij besteding van ten minste 15 euro aan Nederlandstalige boeken cadeau van de boekhandel. Ook dit jaar verschijnt het Boekenweekgeschenk in het Fries.

Het thema van de Boekenweek 2021 en de schrijver die met dit thema aan de slag gaat als Boekenweekessayist worden op een later moment onthuld.