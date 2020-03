Grote Poëzieprijs voor gedichten met troost van Vrouwkje Tuinman

Schrijfster Vrouwkje Tuinman wint de Grote Poëzieprijs met haar bundel Lijfrente. De jury koos deze unaniem uit 118 dichtbundels als de beste van het afgelopen jaar. Tuinman ontvangt 25.000 euro. In Lijfrente dicht ze over de liefde en de dood.

"Deze gedichten zijn openhartig, soms licht absurdistisch. Niets meligs of pastelkleurigs. Niet makkelijk, wel toegankelijk. Nuchter, maar nergens onpersoonlijk of kil. Integendeel. Geen schoonschrijverij en juist dat levert de mooiste zinnen op. En troost, daar waar er eigenlijk geen beginnen aan is", aldus de jury.

Vrouwkje Tuinman debuteerde in 2004 met de dichtbundel Vitrine.

Jongeren van scholen uit Gent en Amsterdam lazen de gedichten van de genomineerden. Zij kennen hun eigen Jongerenprijs, een plaquette, toe aan Peter Verhelst voor Zon, "omdat zijn gedichten mooi zijn, hij veel fantasie heeft en schrijft over liefde en over problemen van het leven nú".

De Grote Poëzieprijs is een initiatief van verschillende organisaties in Vlaanderen en Nederland.