Gilbert Morris schrijft roman over geloven ondanks tegenslagen

De Amerikaanse auteur Gilbert Morris heeft een lang, arbeidzaam leven gehad. Tientallen romans zagen het licht en diverse vertaald in het Nederlands. ”Thuisland”, geschreven in 2008, is deel 1 in de serie over de familie Freeman.

Het verhaal speelt in Amerika in 1928, ten tijde van de depressie. Lanie is de hoofdpersoon, een sympathiek en gelovig meisje van 16 dat voor haar broertjes en zusjes zorgt. Haar moeder is overleden en haar vader zit ten onrechte gevangen. Telkens opnieuw zijn er zware tegenslagen, maar keer op keer redt God door middel van wonderen het gezin uit de nood. Wanneer er dan twee jongemannen strijden om Lanies hart, komt de nodige romantiek erbij. Deel 2 zal laten zien naar wie Lanies hart uitgaat.

Het thema van overleven in een tijd van zorg en armoede lijkt afgezaagd, maar Morris werkt dit op een fijngevoelige manier uit. De vele details van de leefgewoonten en dagelijkse gebruiken geven het verhaal veel kleur, waardoor het tot de verbeelding van de moderne lezer spreekt.

Lanie is niet zomaar een doorsnee oudste dochter die vooral zorgzaam en dienend leeft, maar heeft daarnaast een creatief talent dat ze omzet in prachtige gedichten over personen uit de Bijbel.

Deze gedichten zijn heel zorgvuldig vertaald en geven blijk van een diepgang die bijna niet past bij zo’n jong meisje. Haar grote geloof en vaste vertrouwen in God maken het boek tot een mooie roman, die waarschijnlijk gretig aftrek zal vinden bij de reformatorische lezers.

Boekgegevens

Thuisland, Gilbert Morris; uitg. De Banier, Apeldoorn, 2017; ISBN 978 94 029 0449 9; 416 blz.; € 21,50.