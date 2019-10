Gideon Samson wint Gouden Griffel met absurdistisch kinderboek ”Zeb.”

Gideon Samson heeft met zijn boek Zeb. de Gouden Griffel 2019 gewonnen, de prijs voor het best geschreven kinderboek van dit jaar. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt op het Kinderboekenbal in Amsterdam dat de start inluidt van de Kinderboekenweek. Yvonne Jagtenberg ontving voor ”Mijn wonderlijke oom” de Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek van 2019. Ted van Lieshout kreeg voor ”Ze gaan er met je neus vandoor” de Boekensleutel overhandigd, een prijs voor een vernieuwend kinderboek die slechts bij hoge uitzondering wordt toegekend.

Zeb. is een bundel absurdistische verhalen die worden verteld door elf kinderen uit de klas van juf Cato. De verhalen hebben een licht filosofische ondertoon.

De Griffeljury over Zeb.: „Steeds is de afwijking van de realiteit voer voor een hyperorigineel, oergeestig verhaal. De elf strak geschreven hoofdstukken lopen moeiteloos in elkaar over en vallen in een machtig raamwerk wonderwel ineen. Hoe bizar het ook wordt, Samson slaagt erin om zonder verklaring, oordeel, of nodeloze uitleg te vertellen. Hij beschrijft slechts de gekte, en die werkt verslavend.”

De Kinderboekenweek heeft als thema ”Reis mee!” en duurt tot en met 13 oktober.