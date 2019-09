Gerda van Wageningen viert 40-jarig jubileum als romanschrijver

Ze is het boegbeeld van de Nederlandse romantische schrijvers. In de afgelopen veertig jaar heeft Gerda van Wageningen (1946) zich gevestigd als de meestgelezen romanauteur van Nederland.

Ter gelegenheid van haar schrijversjubileum heeft uitgeverij Zomer & Keuning een speciale ”Gerda-week” uitgeroepen, die loopt van 21 tot 28 september. In de speciale jubileumuitgave ”Gerda van Wageningen” worden verschillende kanten van de schrijfster belicht. Daarnaast verschijnt een jubileumomnibus met drie romans die zijn uitgekozen door de auteur en haar lezers.

Wat ooit begon als een hobby, groeide al snel uit tot Van Wageningens beroep. Haar liefde voor (regionale) geschiedenis vertaalde zich in het schrijven van historische romans, die zich regelmatig afspelen in de Hoeksche Waard, waar ze zelf ook woont.

Daarnaast schrijft ze moderne psychologische romans over actuele thema’s. Voor haar boeken verdiept ze zich grondig in een onderwerp of tijdsperiode. Dit onderzoek zorgt ervoor dat haar lezers zich goed kunnen verplaatsen in haar verhalen. Romantiek speelt altijd een rol en elk boek eindigt op een piekmoment zodat, zoals ze zelf zegt, haar lezers haar boeken „met een optimistisch gevoel dichtslaan zonder dat het onrealistisch wordt.”

Van Wageningen viert haar schrijversjubileum met een bijeenkomst op vrijdag 27 september in de Chocoladefabriek in Gouda van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden hiervoor kan via de bibliotheek van Gouda. De toegang is gratis.