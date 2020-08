Wanneer een gevangene zijn straf heeft uitgezeten, volgt er vaak een moeizame integratie in de maatschappij. Zijn strafblad achtervolgt hem en maakt dat een nieuwe start vaak hard werken is. Dat is in elk geval zo bij een van de hoofdpersonen in de nieuwe roman van Irene Hannon.

Adam Stone wil opnieuw beginnen in Hope Harbor, maar worstelt met een laag zelfbeeld en een akelig verleden. Is hij het waard om geluk te vinden? Agente Lexie verliest haar hart aan hem, maar voor de alleenstaande moeder met een zoontje van vijf zitten daar wel haken en ogen aan. Daarbij wordt het dorpje geteisterd door gevallen van vandalisme, wat Lexie moet zien op te lossen. Wanneer ze te maken krijgt met een dreigende lastercampagne komt haar relatie met Adam onder zware druk te staan. Maar gelukkig komen de dorpelingen voor Adam op.

Opnieuw een gemakkelijk weg te lezen roman van Irene Hannon, met karakteristieke dorpsfiguren, innemende hoofdpersonen en een voorspelbare romantische afloop. ”Ankerplaats” is net als ”Zeerozen” en ”Cranberryzomer” een op zichzelf staande roman in de serie over Hope Harbor, een aangenaam dorpje aan de kust waar mensen tot rust komen en het geluk vinden. Met recht een ankerplaats dus.

Hannon weet de lezers mee te nemen in een proces van inzicht en herstel. Wat romantische ontwikkelingen betreft lijken de hoofdpersonen eerder twee verliefde tieners dan volwassenen met een behoorlijk verleden. De relatie tussen Adam en Brian, een moeilijke knul, is een mooie lijn in de roman.

Ankerplaats, Irene Hannon; uitg. KokBoekencentrum; 352 blz.; € 21,99